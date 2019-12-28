Beton mikseri patpata çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Çarşamba- Ayvacık karayolu Eğrikum Mahallesi’nde meydana geldi. Çarşamba ilçesine doğru giden Eray Ö. (18) yönetimindeki 13 AR 829 plakalı beton mikseri, Adem Kutbay yönetimindeki tarım aracına çarptı. Kazada, yol kenarına devrilen tarım aracının sürücüsü Adem Kutbay yaralandı, eşi Maksule Kutbay ise hayatını kaybetti.



İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Adem Kutbay, ilk müdahalesinin ardından da Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Adem Kutbay'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.



Maksule Kutbay’ın cansız bedeni, Çarşamba Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Mikser sürücüsü Eray Ö. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.