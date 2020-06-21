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Belediye, çöp konteynerlerini üretiyor

KOCAELİ'nin Gölcük Belediyesi'nce çöp konteyneri ve yeraltı çöp konteynerlerinin imalatı yapılıyor. Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, konteynerlerin imalatını belediye çalışanlarının yapmasıyla maliyeti azalttıklarını söyledi.

21 Haziran 2020 Pazar 09:36
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Belediye, çöp konteynerlerini üretiyor

Gölcük Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü şantiyesinde, ilçede kullanılan çöp konteyneri ile yeraltı çöp konteynerlerinin imalatı yapılıyor. Böylelikle belediye bütçesine de katkı sağlanıyor. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, temizlik işleriyle ilgili birçok imalatın belediye bünyesinde gerçekleştirildiğini belirterek, "Gölcük Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerimiz, çöp kamyonlarımızın bakım ve onarımlarını gerçekleştiriyor. Bunun yanı sıra yeraltı çöp konteynerlerinin ve konteynerlerin imalatını biz burada gerçekleştirebiliyoruz" dedi.

Çöp konteynerlerinin çürüyen ve hasar gören bölümlerini tamir ettiklerini söyleyen Sezer, "Çöp konteynerlerinden hasar görmüş olanlarının bakım ve onarımları yapılıyor. Piyasa koşullarında 1,5 milimetre saçtan yapılan çöp konteynerleri yerine daha dayanıklı 2 milim saçtan konteynerler yapıyoruz. Bu şekilde belediye bütçesine ciddi anlamda katkı sağlıyoruz" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
GölcükBelediyeCopKonteyner
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