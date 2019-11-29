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Belediye Başkanı Arda: Gaziemir halkı bu çirkin eylemlere izin vermeyecek

İzmir'in Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, ilçeye bağlı Yeşil Mahallesi'nde oturan Alevi ailenin evinin duvarına yazı yazılarak, çarpı işareti konulmasıyla ilgili açıklama yaptı. MİT Başkanlığı'nın devrede olduğunu belirten Arda, "Bu olay Gaziemir Belediyesi'ne mal edilmeye çalışılıyor. Failler ortaya çıkarılırsa bizim de bu olayla ilgimizin olmadığı ortaya çıkacaktır. Gaziemir halkı, sinir uçlarına dokunan bu çirkin eylemlere izin vermeyecektir" dedi.

Belediye Başkanı Arda: Gaziemir halkı bu çirkin eylemlere izin vermeyecek

İzmir'in Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, ilçeye bağlı Yeşil Mahallesi'nde oturan Alevi ailenin evinin duvarına yazı yazılarak, çarpı işareti konulmasıyla ilgili açıklama yaptı. MİT Başkanlığı'nın devrede olduğunu belirten Arda, "Bu olay Gaziemir Belediyesi'ne mal edilmeye çalışılıyor. Failler ortaya çıkarılırsa bizim de bu olayla ilgimizin olmadığı ortaya çıkacaktır. Gaziemir halkı, sinir uçlarına dokunan bu çirkin eylemlere izin vermeyecektir" dedi.

29 Kasım 2019 Cuma 12:07
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Belediye Başkanı Arda: Gaziemir halkı bu çirkin eylemlere izin vermeyecek

İZMİR - Gaziemir'e bağlı Yeşil Mahallesi'ndeki Bayram Şenal'a ait evin duvarına, ayrılıkçı yazı yazılıp, çarpı işareti konulması üzerine dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, olayı kınadığı açıklamalarda bulundu. Birçok kesimden ise birlik ve beraberlik mesajları geldi. Bayram Şenal'ın oğlu Eren Şenal ise dün polise verdiği ifadede, "Evimize daha önce tankerle su veriliyordu; ancak son zamanlarda suyun verilmemesi üzerine bir süre önce Gaziemir Belediyesi'ne gittim. Darbedilerek dışarı atıldım. Sorumlusu da Belediye Başkan Yardımcısı Necati Kırmaz'dır" dedi.

Gaziemir Belediye Başkanı CHP'li Halil Arda, beraberindeki meclis üyeleriyle olaya ilişkin basın açıklaması yaptı. Bütün Gaziemirlilerin olaydan üzüntü duyduğunu belirten Arda, "Olaydan dolayı sadece ben değil bütün Gaziemirliler, büyük bir üzüntü ve şaşkınlık içindedir. İlçemizde, meydana çıktığınızda yolda insanlarla konuşun ve bu durumun herkesi derinden yaraladığını ve herkesin yaşananlara tepki nasıl verdiğini yakından göreceksiniz. Biz Gaziemirliler olarak bu olayı içimize sindiremiyoruz. Bugün de belediye meclisimizde beraber görev yaptığım meclis üyesi arkadaşlarımla bu kabul edilemez olayın karşısında olduğumuzu vurgulamak için sizlerle buluştuk. Alevi yurttaşlarımıza yönelik nefret ve hedef gösterme amacıyla yazılan bu yazıları yazanların bir an önce bulunması için dün kaymakamımız ve ilçe emniyet müdürümüz ile bir toplantı gerçekleştirdik. Bu olayın aydınlığa kavuşturulması için tüm kurumlar teyakkuza geçmiş durumda" diye konuştu. 

'BELEDİYEMİZE MAL EDİLMEYE ÇALIŞILIYOR'

Bayram Şenal'ın evinin imar plansız, kaçak olduğunu, aileyle henüz görüşmediğini anlatan Başkan Arda, "Sadece il emniyet güçleri değil MİT'in de devreye girdiğini biliyorum. Bu olay Gaziemir Belediyesi'ne mal edilmeye çalışıyor. Bu failler ortaya çıkarılırsa bizim de bu olayın içinde olmadığımız açık seçik görülecektir. Biz de bizden isteyecekleri her türlü talebe karşılık vermeye, geçmişte yaşanılanlarla ilgili olarak her türlü bilgi alışverişinde bulunuyoruz" dedi. 

'BU ÇİRKİN EYLEMLERE İZİN VERİLEMEZ'

Böyle eylemlere yönelik tavırlarının her zaman net olduğunu belirten Arda, şunları söyledi:

"Ne belediye başkanı olarak ben ne de Gaziemir halkı, sinir uçlarına dokunan bu çirkin eylemlere izin vermez, vermeyecektir. İlçemizde yaşanan bu olayın ardından çirkin saldırının hedefi olan ailenin bazı suçlamalar yaptığını maalesef gördük. Ailenin yaşadığı olayın şokuyla yaptığı açıklamayı da kabul etmemiz mümkün değil. Hepimizin bu tip açıklamalarda bulunurken ya da yayınlarda yer verirken, çok dikkatli olunması gerekiyor. Bu tip infiale neden olacak konularla ilgili ilgili tek taraflı açıklamalarda bulunmak büyük sorumsuzluktur. Toplum olarak bu tip suçlama ve iddialara çok dikkat etmeliyiz. Gerçekle bağı olmayan iddiaları gerçekmiş gibi yayınlamak hedef göstermek anlamına gelir ki bu bizi toplum olarak yalnızca ayrıştırmaya yarar. Bu manevi duyuların siyasi malzeme olarak kullanılması tüm Alevi yurttaşlarımızı derinden üzüyordur. Biz vatandaşlarımızla kol kola yürek yüreğeyiz. Konunun en kısa sürede çözülmesi için emniyete güçlerimize gereken tüm yardımlarımızı yapmayı sürdüreceğiz. Barış kardeşlik ve hoşgörünün egemen olduğu bir Türkiye diliyoruz."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Belediye Başkanı ArdaGaziemirçirkin Eylem
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