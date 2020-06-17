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Belediye arılar için 'bal ormanı' kurdu

ERZURUM'un Şenkaya ilçesinde, Doğu Anadolu Projesi (DAP) İdaresi'nin desteğiyle 110 kovan arı için bal ormanı kuruldu. Belediye Başkanı Yavuz Bedir, Şenkaya'nın balını marka haline getirmede bal ormanlarının büyük katkısı olacağını söyledi.

17 Haziran 2020 Çarşamba 09:33
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Belediye arılar için 'bal ormanı' kurdu

Şenkaya'da 35 dönüm araziye kurulan bal ormanında yaban kirazı, söğüt, çam, akçaağaç, akasya, ıhlamur, arı otu, korunga, geven, Lavanta ile florası yüksek çok sayıda meyve ağacı ve 30 çeşit çiçek ekilerek oluşturulan bal ormanı açıldı. DAP İdaresi'nin verdiği 200 bin TL destekle oluşturulan ormana 110 kovan konuldu.

Şenkaya Belediye Başkanı Yavuz Bedir, 71 mahallesi bulunan ilçede arıcılığın yaygın şekilde yapıldığını belirterek, "Çok kaliteli balımız var. Pazarlamak noktasında eksiklerimizi gidererek Şenkaya'mızın balını marka haline getirmek istiyoruz. Bu nedenle bal ormanı projesi hazırladık ve DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'na sunduk ve projemiz onaylandı. 35 dönümlük araziye florası yüksek fidanlar ve çiçekler ile yoncamızı korungamızı ektik. Burada balımızı üretmeye başladık. Şu an 110 adet kovanımız mevcut" dedi.

'AMACIMIZ EKONOMİYİ CANLANDIRMAK'

İlçeye bağlı mahallelerdeki nüfusun yaşlı olduğuna dikkat çeken Başkan Bedir, "Yaşlı nüfusumuz hayvancılık yapamaz, tarımla uğraşamaz ama arıcılık yapabilir, bal üretebilir. Önemli olan o insanların ürettikleri balı ekonomiye kazandırmak. Bizim amacımız ekonomiyi canlandırmak. Organik olarak üretilen balı Türkiye ve dünya pazarıyla buluşturmak. Bu konuda ikinci projemiz bal paketleme tesisi. Şenkaya organik balını paketlemesini yapacağız. Hedefimiz üreten bir belediye üreten bir ilçe kalkınan bir ilçe olmak" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ErzurumŞenkayaDAPArıBalOrman
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