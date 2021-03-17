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BEBKA’DAN GENÇLERE İSTİHDAM DESTEĞİ

17 Mart 2021 Çarşamba 18:24
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BEBKA’DAN GENÇLERE İSTİHDAM DESTEĞİ

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - BEBKA, genç istihdamın artırılması çalışmalarına yenisini ekledi. Bursa’da Yıldırım Belediyesi bünyesinde kurulan İstihdam Kompleksi, Nisan’da hizmete başlayacak.

Bursa Bilecik Eskişehir Kalkınma Ajansı (BEBKA) Genel Sekreteri M. Zeki Durak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan 2019 SOGEP proje kapsamında, BEBKA desteğiyle Nisan ayında açılacak olan ‘Yıldırım İstihdam Kompleksi’nde incelemelerde bulundu.

İŞ ARAYAN İLE İŞVEREN BULUŞACAK. Bursa Yıldırım’da bölgenin ihtiyaçlarını karşılayacak uygun alanlarda nitelikli gençlerin işsizlik kaygılarını giderecek olan proje hakkında açıklama yapan BEBKA Genel Sekreteri M. Zeki Durak, eğitim verecek 80 kadının da istihdam edileceğini ifade etti. Proje kapsamında nitelikli ve üretken kişilerin istihdama katkı sağlayacağını belirten M. Zeki Durak, “Yıldırım İstihdam Kompleksi, kentin vizyonuna değer katacak” diye konuştu. Toplumun dezavantajlı kesimlerinin istihdama katılımının kolaylaştırılması amacıyla gerçekleştirilen projede, bölgedeki iş ihtiyacını karşılayacak ve üretken beşeri sermayenin geliştirileceğini kaydeden Durak, “Yıldırım İstihdam Kompleksi, iş arayanların işverenler ile buluşturulacağı bir merkez haline gelecek. Merkez açıldığı günden bu yana Yıldırım, Gürsu ve Kestel ilçelerinden binlerce başvuru aldı. Gençlerin yanı sıra komplekste otomotiv yan sanayisinde, makine sektöründe, endüstriyel dikim makinesi operatörlüğünde ve engelli bireylere engelli koçluğunda eğitim verecek personelin de istihdamı sağlanmış olacak” ifadelerini kullandı.

2 MİLYON TL KATKI SAĞLANDI. Kentteki hedef gruplardan kendi işini kurabileceklere de destek olunmasını amaçladıklarının altını da çizen Durak, Ajans olarak projeye 2 milyon TL’lik tutarla destek vererek gençlerin yanında olmak istedik. 657 bin kişilik nüfusuyla Türkiye’nin en kalabalık ilçelerinin başında gelen Yıldırım’da ve bölge ilçelerinde genç işsizlerin geleceğini önemsiyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda BEBKA’nın verdiği bu destek ile oluşturulan eğitim sınıfı ile merkez, sadece işe yönlendirme değil, iş eğitimi vererek gençleri meslek sahibi de yapıyor. Millet Mahallesi’nde 3 dönüm arazide yer alan Yıldırım İstihdam Kompleksi, gençlere umut kapısı olacak dedi.

Anahtar Kelimeler:
BEBKADAN GENÇLERE İSTİHDAM DESTEĞİ
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