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BEBKA, ‘ÜRETEN’ ÇOCUKLARIN YANINDA..

15 Mart 2021 Pazartesi 14:24
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BEBKA, ‘ÜRETEN’ ÇOCUKLARIN YANINDA..

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Bursa’da faaliyet gösteren ERTEV Üreten Çocuklar Atölyesi’ni ziyaret eden BEBKA Genel Sekreteri M. Zeki Durak, “Daha fazla öğrencinin yararlanması için desteğimizi artıracağız” dedi.

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Genel Sekreteri M. Zeki Durak, Ermetal Teknolojik Eğitimler Vakfı Projesi kapsamında hayata geçirilen Üreten Çocuklar Atölyesi’ni ziyaret etti. M. Zeki Durak, BEBKA olarak projeye desteklerini artıracaklarını söyledi. BİN 100’DEN FAZLA ÖĞRENCİ YARARLANDI.

BEBKA Genel Sekreteri M. Zeki Durak, Ermetal Teknolojik Eğitimler Vakfı’nın (ERTEV) hayata geçirdiği ve Bursa Gürsu’da faaliyetlerini sürdüren Üreten Çocuklar Atölyesi’ni ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Durak, “BEBKA eliyle desteklenen faaliyetleri yerinde görmüş olduk. Gelecek nesillerimizin kaliteli eğitimle buluşması için gerçekleştirilen projelerin her zaman destekçisiyiz. Bu proje de çok değerli amaçlara hizmet ediyor. Yaşadıkları uyum sorunları nedeniyle yeteneklerinin farkına varılamayan, örgün eğitimlerini yarıda bırakma riski bulunan Türk ve Suriyeli çocukların sosyal, psikolojik ve bireysel kapasitelerinin geliştirilmesi, bilim ve teknolojiye ilgilerinin artırılmasını amaçlayan projeden bin 100’den fazla öğrencimiz faydalanmış. Daha fazla öğrencimizin projeden yararlanması için BEBKA olarak desteğimizi artıracağız” diye konuştu.

2 MİLYON TL’YE YAKIN DESTEK. Ermetal Şirketler Grubu Kurucusu Fahrettin Gülener ile birlikte öğrencilerin hayata geçirdikleri projeleri inceleyen M. Zeki Durak, projenin çok önemli bir açığı kapattığını da dile getirdi. Çocukların yanında olmanın, onların eğitimlerine katkı sağlayarak hayatlarına dokunabilmenin çok değerli olduğunu da kaydeden Durak, Geleceğimizin umudu olan çocuklarımızın eğitimine sağlanan katkı sayesinde aslında toplumumuzun gelişmesine hizmet etmiş oluyoruz. Biz Ajans olarak, bu projede 2 milyon TL’ye yakın tutarla yüzde 90’a varan destekte bulunduk. Desteğimizi artıracağız. Sayın Fahrettin Gülener’e de böylesine değerli bir eğitim teknolojileri platformunun hizmet vermesine öncülük ettiği için de ayrıca teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Fahrettin Gülener de Projede amacımız, Vakıf bünyesinde kurulan CNC ve Otomasyon PLC Atölyelerinin ihtiyaçları karşılanarak modern bir hale getirilmesi ve makine başında uygulama eğitimleri verilerek genç ve dezavantajlı kişilerin istihdamlarının artırılması. BEBKA’ya değerli desteklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz ifadelerini kullandı. 

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BEBKAÜRETEN ÇOCUKLARIN YANINDA..
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