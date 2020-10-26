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Bebe tekstilinde kalifiye personel Orhaneli MYO'dan çıkacak artık

26 Ekim 2020 Pazartesi 16:14
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Bebe tekstilinde kalifiye personel Orhaneli MYO'dan çıkacak artık

HABER: MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Orhaneli Meslek Yüksekokulu öğrencileri, bölgenin önde gelen firmalarından Bebüş Tekstil’de işyeri eğitimi ve staj desteği alabilecek. Firma, aynı zamanda MYO bünyesinde açılması planlanan “Giyim Üretim Teknolojisi” programı için gerekli atölyelerin kurulmasında maddi destek sağlayacak.

BUÜ yönetimi, öğrencilerin başarılarını teşvik etmek ve sektöre kazandırmak amacıyla Üniversite-Sanayi işbirliği konusunda yeni anlaşmalar yapmaya devam ediyor. Orhaneli ilçesinin önde gelen tekstil firmalarından Bebüş Tekstil ile gerçekleştirilen protokol çerçevesinde Orhaneli  MYO Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı ve Çağrı Merkezi Hizmetleri programları öğrencileri, işyeri eğitimi dersi ve staj konularında Bebüş Tekstil’e bağlı kurum ve kuruluşlarda her eğitim öğretim döneminde iş yeri eğitimi ve staj eğitimlerini yapabilecek. Firma, aynı zamanda başarılı bulduğu stajyerlerden yüzde 15 ile yüzde 20’sini işletme bünyesinde personel olarak istihdam edecek. Düzenlenen protokol imza törenine BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Orhaneli Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu, Belediye Başkanı Ali Aykurt, MYO Müdürü Prof. Dr. Çağatan Taşkın, Bebüş Tekstil A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Arı, akademisyenler, personel ve firma yöneticileri katıldı. REKTÖR KILAVUZ: BÖYLE ÖRNEKLERİN ÇOĞALMASINI ARZU EDİYORUZ.. Törende konuşan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, mesleki eğitimin geliştirilmesi konusunda verdikleri destekten dolayı ilçe protokolüne ve firma yöneticilerine teşekkür etti. Üniversite-Sanayi ve Üniversite-Toplum işbirliğinin geliştirilmesi kapsamında önemli adımlar attıklarını vurgulayan Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; “Toplumun her katmanı ile ilişkilerimizin geliştirilmesi konusuna özel bir önem veriyoruz. Bugün imzaladığımız protokol, inşallah önümüzdeki dönemde tam anlamıyla ‘bebe konfeksiyonculuğu’nun geliştirilmesine katkı sağlayacak. Bu sektörün merkezi  Bursa Vişne Caddesi. Orhanelili bir işadamı kardeşimiz, yetiştiği topraklara vefa borcunu ödemek üzere, hem burada bir istihdam oluşturacak hem de eğitim noktasında bizlere ve öğrencilere önemli katkı sağlayacak. Okulumuzda gerekli uygulama alanı mevcut. İşin tasarımından başlamak üzere, kesimine, dikimine ve işlenmesine kadar her türlü aşamayı öğrencilerimizin kolaylıkla yapabileceği bir laboratuvar oluşturulacak. Öğrencilerimiz donanımlı bir şekilde yetişecek. Mezun öğrencilerimizin de yüzde 15-20’si firmada istihdam edilebilecek. Her iki taraf da kazanacak. Böyle örneklerin çoğalmasını arzu ediyoruz. Bu yüzden Nihat Arı beye şükranlarımı arz ediyorum. İki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

İLÇE YÖNETİCİLERİNDEN TEŞEKKÜR

Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt ve İlçe Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu, protokolün ilçeye, meslek yüksekokuluna ve firmaya hayırlı olması temennisinde bulundu. Orhaneli MYO Müdürü Prof Dr. Çağatan Taşkın, protokolün imzalanmasında destek veren herkese teşekkür etti. Bebüş Tekstil A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Arı da, imzalanan protokolün hayırlara vesile olması dileğinde bulundu.

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