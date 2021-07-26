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Bayram tatilinde Bolu Dağı Tüneli'nden 865 bin araç geçti

26 Temmuz 2021 Pazartesi 15:07
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Bayram tatilinde Bolu Dağı Tüneli'nden 865 bin araç geçti

BOLU - KURBAN Bayramı tatilinde TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminden 9 günde 865 bin araç geçti.

Kurban Bayramı tatilinde, TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli'nden çift yönlü olarak 865 bin araç geçiş yaptı. Araçların 500 bini Ankara istikametine giderken, 365 bini ise İstanbul istikametine gitti. Türkiye'nin en önemli geçiş noktalarından olan Bolu Dağı'nda bayram tatilinde tedbir alan polis, jandarma ve Karayolları ekipleri bayram tatili süresince 3 bin 397 personelle 7 gün 24 saat esasına göre görev yaptı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bayram TatiliBolu Dağı Tüneli
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