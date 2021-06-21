Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 25
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1389
ALTIN
503.470
DOLAR
8.7754
STERLİN
12.1631
EURO
10.4395
Adalet Bakanlığı sözleşmeli 23 personel alacak
Adalet Bakanlığı sözleşmeli 23...
1309 sözleşmeli personel alınıyor
1309 sözleşmeli personel alınıyor
Güngören Belediye Başkanlığı 22 zabıta memuru alacak
Güngören Belediye Başkanlığı 22...
Cerrahi alet alımı yapılacaktır
Cerrahi alet alımı yapılacaktır
Laboratuvar cihaz ve malzemeleri alınacaktır
Laboratuvar cihaz ve malzemeleri...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Batman Müzesi'nde kayıp tarihi eser incelemesi

Batman Müzesi'nde, tarihi eserlerin kaybolduğu iddiası üzerine inceleme başlatıldı.

21 Haziran 2021 Pazartesi 10:56
5 Okunma
Batman Müzesi'nde kayıp tarihi eser incelemesi

Birçok döneme ait tarihi eserin yer aldığı Batman Müzesi'nde, 16 parça eserin kaybolduğu iddiası üzerine, Kültür ve Turizm Bakanlığı müfettişleri, kente gelip inceleme başlattı. Müzede müfettişlerin incelemesi sürerken, iddialara ilişkin resmi kurumlardan açıklama yapılması bekleniyor.

Müfettişler, inceleme kapsamında, müzede çalışanların ifadelerine başvurdu. Öte yandan kaybolan eserlerin 2017'de İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık operasyonunda ele geçirilen tarihi eserler olduğu öğrenildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Batman MüzesiTarihi EserKayıp
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gürkan: Bursamızın geleceği için çalışıyoruz
Gürkan: Bursamızın geleceği için çalışıyoruz
Binicilik Ve Doğa Tutkunları ‘Tabiat’ta Buluşuyorlar..
Binicilik Ve Doğa Tutkunları ‘Tabiat’ta Buluşuyorlar..
Dünyanın Konuştuğu Projeye Bursalı firma Çözüm Oldu
Dünyanın Konuştuğu Projeye Bursalı firma Çözüm Oldu
Başkan Kanar, Özel Çocuklar İçin Oynadı, Engelli Oldu! Sonra Göbek Attı!
Başkan Kanar, Özel Çocuklar İçin Oynadı, Engelli Oldu! Sonra Göbek Attı!
1 Kutu ipekböceği 40 günde 4 Bin TL Gelir
1 Kutu ipekböceği 40 günde 4 Bin TL Gelir
'Betonlaşma, doğanın filtrelerini yok etti'
'Betonlaşma, doğanın filtrelerini yok etti'
Atatürk'ün silüeti, Karadağ sırtlarında 
Atatürk'ün silüeti, Karadağ sırtlarında 
Bursa'da sağanak etkili oldu
Bursa'da sağanak etkili oldu
Antalya’da korkunç kaza
Antalya’da korkunç kaza

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma