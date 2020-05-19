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Batman'da sosyal mesafe ihlalinde uyaran cihaz üretildi

Batman'da özel bir kolejin elektronik bölümü öğretmenleri, salgın döneminde sosyal mesafenin korunması için 'mesafe metre' cihazı üretti.

19 Mayıs 2020 Salı 16:00
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Batman'da sosyal mesafe ihlalinde uyaran cihaz üretildi

BATMAN - Batman Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Bilim Teknik Koleji'nin Elektrik- Elektronik Teknoloji bölümü öğretmenleri, salgın döneminde ateş ölçer ve sosyal mesafeyi ihlal edince uyarı veren cihaz üretti. Öğretmenler, sosyal mesafe ihlal edilince ışıklı ve titreşimli uyarıda bulunan cihaza 'mesafe metre' ismini verdi. Kolej müdürü Abdurrahim Demirtaş, "Sosyal mesafe koruma cihazı ve ateş ölçer cihazının yanı sıra sıvı sabun, yüzey deterjanı, dezenfektan ve kolonya da ürettik. Gerek sosyal mesafe koruma gerekse de ateş ölçer cihazına talep olursa karşılamaya hazırız. Bu cihazların alt yapısını oluşturduk. Şimdiden bazı kurum ve kuruluşlar bizimle irtibata geçiyor. Telif hakkını almak isteyenler de oluyor. Resmi kurumlar ile özel sektörün talebini karşılamaya hazırız" dedi.

Cihazın üretiminde yer alan öğretmen Emrah Uysal, mesafe metre cihazının iki insan arasındaki mesafenin bir metrenin altına düşmesiyle sesli, ışıklı ve titreşimli uyarıda bulunduğunu söyledi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sosyal Mesafe IhlaliBatmanCihaz
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