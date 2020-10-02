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Batman'da 'badem hasadı' yüzleri güldürdü

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde, badem üreticilerinin hasat mesaisi başladı. Hummalı bir çalışma yürüten çiftçilerin yüzü hasadın iyi olmasıyla güldü.

02 Ekim 2020 Cuma 09:32
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Batman'da 'badem hasadı' yüzleri güldürdü

Gercüş ilçesi genelinde 2 bin dönümde ekimi yapılan bademin hasadına başlandı. Hummalı çalışma yürüten çiftçiler, bu yılki verimden memnun. İlçe Tarım Orman Müdürlüğü'nde görevli Ziraat Mühendisi Mesut Tanı, yağışlar ve olumlu hava şartları nedeniyle bademde verimin arttığını ifade ederek, "Gercüş'te bu yıl badem hasadı oldukça verimli. Bölgemizde 2 bin dönüme yakın badem alanımız bulunuyor. Bu yıl yağışlar ve hava şartları bademin verimini artırdı. Gerekli şartlar oluştuğu zaman çiftçilerimiz bundan çok iyi kazanç elde etti. Çiftçilerimiz, şu andaki hasatları ile milli gelire katkı sağlamış oluyorlar" dedi.

ÜRETİCİ MEMNUN

Geçen yıl kar ve don nedeniyle badem ağaçlarının zarar gördüklerini belirten üreticiler, bu yıl üründe verimin arttığını ifade etti. Badem üreticilerden İhsan Öner, "Önceki yıllara oranla bu yılki verim çok fazla. Geçen yıl olumsuz hava şartları nedeniyle yeterli ürün elde edemedik" dedi.

Üreticilerden Tahsin Kaya ise "Bu sene badem hasadı Allah'a çok şükür iyidir. İhtiyaçlarımızı topladık. Kalanları da satacağız. Kabuklu şeklinde bademin kilosunu 10 ila 12 liraya, kabuksuzu ise 50 liraya satıyoruz" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BatmanBademHasat
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