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Başkanlar Nilüfer İçin Buluştular..

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’i ziyaret ederek Nilüfer’de yapılacak çalışmaları ele aldı.

23 Ekim 2020 Cuma 12:38
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Başkanlar Nilüfer İçin Buluştular..

BURSA

MUSTAFA YILDIZ.

İki başkan ortak hedefin Bursa’ya hizmet olduğunu belirterek, yapılacak çalışmaların Nilüfer’e değer katacağını söyledi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’i Halk Evi’nde ziyaret etti. Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan ve Nilüfer Belediye Başkan Yardımcılarının da hazır bulunduğu ziyarette, yapılan ve hedeflenen çalışmalar ele alındı. Toplantı sonrası açıklama yapan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Nilüfer’i ele aldıklarını açıkladı. Yapılan ziyaretlerin Bursa ve ilçeler için çok verimli ve önemli olduğunun altını çizen Aktaş, “Bugün Nilüfer özelinde önem arz eden eko-kent projesi, Gölyazı, Çalı-Kayapa yolu gibi konularda önemli istişareler yaptık. Sonuç olarak insanlar bize yetki verdi. Hepimiz,  Bursa ve ilçelerimize en iyi hizmeti yapmak gayretindeyiz. Elbette karşılıklı önerilerimiz, eleştirilerimiz olacak. Asıl olan Bursa’yı en iyi standartlara nasıl ulaştırabiliriz meselesidir. Çalışmalar başladığında kamuoyuna gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır. Turgay başkanımız ve ekibine sıcak karşılamalarından dolayı teşekkür ederiz” dedi. 

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de ziyaretin olumlu sonuçları olacağına dikkat çekerek, “Önemli değerlendirmelerde bulunduk. Yararı kamuoyuna yansıyacaktır. Bu tür toplantıların daha sık olması kentimize değer katacaktır. Alinur başkanımıza ziyaretinden dolayı teşekkür ederim” diye konuştu. 

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Anahtar Kelimeler:
BursaBaşkanönce VatanMustafa YıldızNilüfer
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