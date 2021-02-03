BAŞKAN YILMAZ MEHMETÇİĞİN İSTEĞİNİ YERİNE GETİRDİ

MUSTAFA YILDIZ

BURSA- Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Barış Pınarı Harekatı’nda görev yapan ve ibadetlerini daha rahat bir ortamda gerçekleştirmek amacıyla sosyal medya üzerinden bir mescit talep eden Mehmetçiğin isteğini kısa sürede yerine getirdi. Barış Pınarı Harekatı’nda Suriye’de görev yapan askerler imkanların kısıtlı olması nedeniyle ibadetlerini gerçekleştirmekte zorluk çektiklerini belirterek Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’dan mescit talep etti. Mehmetçiğin bu isteğine kayıtsız kalmayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’da personele en kısa sürede bir mescit yaptırıp Suriye’de görev yapan askerlere gönderilmesi konusunda talimat verdi. Başkan Yılmaz’ın talimatıyla konteynerden mescit yaptıran ekipler, Kızılay vasıtası ile mescidi Bursa’dan bir tıra yükleyerek Suriye’ye gönderdi. Kısa sürede bölgeye ulaşan mescidi gören askerler ise sosyal medya üzerinden ilettikleri talebi kısa bir sürede gerçekleştirdiği için Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’a teşekkürlerini iletti.

ASKERLERİMİZ İÇİN NE YAPSAK AZ

Mazlumların umudu, zalimlerin korkulu rüyası olan Türk Ordusu’nun, insanlık dramlarının yaşandığı Suriye’de masumların yardımına koştuğunu belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Askerlerimizi, Mehmetçiğimizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Rabbim, onlara güç kuvvet versin. Onlar için ne yapsak azdır. Barış Pınarı Harekatı’nda görev yapan askerlerimizden ibadetlerini daha güzel şartlarda gerçekleştirmeleri amacıyla bir mescit talebi geldi. Biz de istedik ki, kısa sürede bu taleplerine cevap verelim. Yıldırım’dan oraya hem sevgilerimizi muhabbetlerimizi iletelim hem de onların gönüllerini yapalım. Ben gönderdiğimiz mescidin hayırlı olmasını ve askerlerimizin burada yerine getirdikleri ibadetlerin kabul olmasını diliyorum. Askerler bizim her şeyimiz, onlar sayesinde buralarda rahat ediyoruz. Onlar için ne yapsak azdır” diye konuştu.