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BAŞKAN YILMAZ GENÇ MUCİTLERİ AĞIRLADI VE ÜRETEN GENÇLERE YILDIRIM DESTEK VERİYORUZ DEDİ.

14 Haziran 2021 Pazartesi 16:17
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BAŞKAN YILMAZ GENÇ MUCİTLERİ AĞIRLADI VE ÜRETEN GENÇLERE YILDIRIM DESTEK VERİYORUZ DEDİ.

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - YILDIRIM BELEDİYE BAŞKANI OKTAY YILMAZ, TEKNOFEST 2021 HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ’NDE YILDIRIM’I TEMSİL EDECEK OLAN GENÇ MUCİTLERİ MİSAFİR ETTİ. ÜRETEN, ÇALIŞAN, ALIN TERİ DÖKEN TÜM GENÇLERİMİZİN YANINDAYIZ. GENÇLERİMİZİ TEBRİK EDİYOR, BUNDAN ÖNCE OLDUĞU GİBİ BUNDAN SONRA DA KENDİLERİNE TAM DESTEK VERECEĞİMİZİ BELİRTMEK İSTİYORUM.

Bursa-Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Alternatif Enerjili Taşıtlar Topluluğu üyesi gençlerle buluştu. Kendi üretimleri olan ‘Hacıwatt’ elektrikli otomobili ile TEKNOFEST 2021 Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nde Yıldırım’ı temsil edecek olan genç mucitlerle yakından ilgilenen Başkan Oktay Yılmaz, çalışmaları hakkında öğrencilerden bilgi aldı. 

Yıldırım Belediyesi ve Bursa Teknik Üniversitesi işbirliği ile birçok projeye imza attıklarını belirten Başkan Oktay Yılmaz, “İki ayrı kampüsüyle bir üniversite şehri olan Yıldırım’ı; eğitim, bilim, teknoloji, kültür ve sanat alanlarında da geliştirecek projeleri hayata geçirerek, gençlerimiz için daha cazip bir kente dönüştürmeye çalışıyoruz. Kütüphaneler, çalışma salonları, kültür merkezleri, spor alanları ile gençlerimizin sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sunarken, bilim ve teknolojiyi de unutmuyoruz. Şehrimizin yüz akı Bursa Teknik Üniversitesi ile bilim ve teknoloji başta olmak üzere birçok alanda işbirliği yapıyoruz” ifadelerini kullandı. 

Bursa Teknik Üniversitesi’nin ürettiği projeler ile Türkiye’nin milli teknoloji hamlesine önemli katkı sağladığını belirten Başkan Oktay Yılmaz, “Bugün misafir ettiğimiz genç kardeşlerimiz BTÜ Alternatif Enerjili Taşıtlar Topluluğu üyesi. İnşallah ürettikleri ‘Hacıwatt’ isimli elektrikli açlarıyla TEKNOFEST 2021 Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nde Yıldırım’ı temsil edecekler. Başarılı olacaklarından şüphem yok. Üreten, çalışan, alın teri döken tüm gençlerimizin yanındayız. Gençlerimizi tebrik ediyor, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da kendilerine tam destek vereceğimizi belirtmek istiyorum. 

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BAŞKAN YILMAZ GENÇ MUCİTLERİ AĞIRLADI VE ÜRETEN GENÇLERE YILDIRIM DESTEK VERİYORUZ DEDİ.
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