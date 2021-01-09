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Başkan Yılmaz: "Amacımız donanımlı gençler yetiştirmek"

Yıldırım'a yeni kültür Merkezi! İncirli Kültür Merkezi gün sayıyor...

09 Ocak 2021 Cumartesi 15:00
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Başkan Yılmaz: "Amacımız donanımlı gençler yetiştirmek"

HABER: MUSTAFA YILDIZ

BURSA- Yıldırım Belediyesi, ilçenin sosyal ve kültürel yaşamına katkı koymak ve gençlerin kendilerini geliştirmelerini sağlamak adına önemli projeleri hayata geçiriyor. Bu kapsamda, Molla Fenârî'nin torunu Alim Alâeddin Ali Fenârî'nin Yıldırım’a miras bıraktığı 600 yıllık tarihi yapı baştan aşağı yenilenerek İncirli Kültür Merkezi olarak hizmete sunulacak. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç ile birlikte bu ay içinde açılması planlanan İncirli Kültür Merkezi’ndeki çalışmaları inceledi. Kültür Merkezi’nin atölyeleri, okuma salonu ve 5000 eserlik zengin bir kitap koleksiyonu ile bölgenin kültür-sanat gereksinimlerini karşılayacak bir buluşma noktası olacağını belirten Yılmaz, “Bölgemize yeni bir mekân kazandıracak olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Gençlerin kendilerini yetiştirmesi ve insanlığa faydalı bireyler olması için bizler çalışmaya devam ediyoruz. Onlara olan güvenimiz tam” dedi.

MERKEZDE YEŞİLAY İLE BİRLİKTE ORTAK ÇALIŞMA YAPILACAK

İncirli Kültür Merkezi’nin gelecek nesillerin donanımlı bir şekilde yetişmesi amacıyla hayata geçirileceğinin altını çizen Başkan Oktay Yılmaz, şunları söyledi. Merkezimizde 70 kişinin faydalanabileceği bir çalışma alanı olacak. Bununla birlikte rahat oturma alanını da gençlerimizin hizmetine sunuyoruz. Salgın süreci bitip her şey normal hale gelmeye başladığında gençlerimiz kendilerine sunulan bu hizmetlerden rahatça faydalanabilecekler. Burayı Büyükşehir Belediyemizden devraldığımızda öğrencilerimiz için bir okuma salonu kuracağımızı ifade etmiştik. Mini bir kütüphane kazandırdık. Bölgede oturan mahalle sakinlerimizin çocuklarımızın rahatlıkla ulaşabileceği bir nokta burası, Tramvay güzergâhında olması da  ulaşım açısından büyük avantaj. Burayı aynı zamanda bir Eğitim Danışmanlık Merkezi haline dönüştürüyoruz. Yeşilay ile birlikte burada birçok etkinliğe ve çalışmaya ortaklık edeceğiz. Yeşilay Bursa Şubesi'nin hizmetleri artık bu noktadan yürüyecek.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Başkan Yılmaz: Amacımız Donanımlı Gençler YetiştirmekMustafa Yıldız
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