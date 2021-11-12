Başkan Taydaş, İyi Partili Lütfü Türkkan hakkında suç duyurusunda bulundu

Hasret Dilek Delier

MANİSA

Türkiye Harp Malûlü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şubesi Başkanı Ümit Taydaş, İyi Partili Lütfü Türkkan'ın küfrettiği şehit ağabeyinin Turgutlu’da ikamet eden diğer ağabeyi Abdullah Gümren'in yanında olup destek verdi.

Başkanı Ümit Taydaş: ‘İyi Partili Lütfü Türkkan hakkında suç duyurusunda bulunduk. Şehit ağabeyine küfretmişti. Şehidimizin diğer ağabeyi Abdullah Gümren Turgutlu’da ikamet etmektedir. Biz de şehit ağabeyimizle bugün Turgutlu Adliyesinde bu utanmazlığı yapan İyi Partili Lütfü Türkkan hakkında suç duyurusunda bulunduk. Grup başkan vekilliğinden el çektirilmesi yetmez, milletvekilliğinden de istifa etmesi gerekli.

Şehitliğin, gaziliğin ne anlama geldiğini bilmeyenler vatandan bihaberdir. Zaten PKK'nın siyasi uzantısı olan HDP ile görüşmek bunun göstergesi değil mi?’ Dedi.