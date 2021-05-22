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Başkan Taban Oylat’ta Oteller Yeniden Hizmete Giriyor..

Başkan Taban Oylat’ta Oteller Yeniden Hizmete Giriyor..

22 Mayıs 2021 Cumartesi 14:33
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Başkan Taban Oylat’ta Oteller Yeniden Hizmete Giriyor..

BURSA

MUSTAFA YILDIZ

İnegöl’ün Şifalı İncisi Oylat Kaplıcaları, Ramazan ayında ara verdiği hizmetine yeniden başlıyor. 21 Mayıs Cuma günü itibariyle sadece oteller hizmete açılacak. Günü birlik alanlar pandemi tedbirleri kapsamında yeni bir karar açıklanana kadar kapalı olacak. Belediye Başkanı Alper Taban, Güvenli Turizm Sertifikası sahibi Oylat Kaplıcalarına tüm misafirlerin gönül rahatlığıyla gelebileceğini söyledi.

İnegöl’ün Şifalı İncisi Oylat Kaplıcaları, Ramazan ayında ara verdiği hizmetine yeniden başlıyor. 21 Mayıs Cuma günü itibariyle sadece oteller hizmete açılacak. Günü birlik alanlar pandemi tedbirleri kapsamında yeni bir karar açıklanana kadar kapalı olacak. Belediye Başkanı Alper Taban, Güvenli Turizm Sertifikası sahibi Oylat Kaplıcalarına tüm misafirlerin gönül rahatlığıyla gelebileceğini söyledi.

Pandemi sürecinde alınan tedbirler kapsamında bir süre kapalı kalan Oylat Kaplıcaları, ramazan ayında da Oylat AŞ’nin aldığı karar gereği yıllık bakım ve onarım çalışmalarının yapılması adına hizmetini 1 ay boyunca geçici süreliğine durdurmuştu. Günü birlik alanların pandemi nedeniyle halen kapalı olduğu İnegöl’ün şifalı incisi Oylat Kaplıcalarında, ramazan arasının ardından oteller yeniden hizmet vermeye başlıyor. 21 MAYIS’TA MİSAFİRLERİNİ AĞIRLAMAYA BAŞLIYOR. Oylat Kaplıcalarında ramazan ayında verilen ara sonrası 21 Mayıs Cuma günü oteller misafirlerini ağırlamaya başlayacak. Güvenli Turizm Belgesi de bulunan Oylat Kaplıcaları’nda yeni bir genelge yayınlanana kadar pandemi kuralları gereği günü birlik tesisler kapalı olacak. Oylat’ta sadece oteller hizmet verecek. GÜNÜ BİRLİK TESİSLER KAPALI OLACAK. Konuya ilişkin açıklama yapan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, pandemi sürecinde Oylat Kaplıcaların zaman zaman hizmetine ara verdiğini hatırlattı. Ramazan ayında da Oylat AŞ Yönetim Kurulunun kararı gereği her yıl olduğu gibi kullanımın düşük olması nedeniyle Oylat’ın tüm alanlarıyla bakıma alındığını hatırlatan Başkan Taban, “Bu süre içerisinde 1 ayda hem çevrede hem otellerimizde bir dizi bakım ve onarım çalışmaları yapıldı. Misafirlerimizi daha iyi ağırlayabilmek adına en güzel şekilde hazırlıklarımız tamamlandı. Pandemi kuralları kapsamında günü birlik alanlar kapalı olsa da şifalı incimiz Oylat’ta 21 Mayıs Cuma günü itibariyle otellerimiz hizmet vermeye başlıyor. Güvenli Turizm Sertifikası da bulunan Şifalı İncimiz Oylat’ta konaklamalı olarak hizmet verilecek. Bu süreçte günü birlik tesisler, halk hamamları, SUGESAM gibi alanlar hizmet vermeyecek. Otellerimizde pandemi sürecine ilişkin tüm tedbirler alınmış durumda. İnşallah 21 Mayıs itibariyle ülkemizin dört bir yanından ve yurt dışından misafirlerimizi ağırlamaya devam edeceğiz dedi. İNEGÖL BELEDİYESİ OYLAT’I SEZONA HAZIRLIYOR. Başkan Taban, İnegöl Belediyesi’nin de yeni sezon öncesi Oylat’ta hazırlıklarını sürdürdüğümü kaydederek “Oylat’ı güzelleştirme ve geliştirme adına belediye olarak da adımlarımızı atıyoruz. Yeni sezon öncesi Cuma günü sezonu açacak şifalı incimiz Oylat’ta detaylı bir temizlik ve bakım çalışması sürüyor. Bir yandan Temiz İşleri Müdürlüğümüz bir yandan Park Bahçeler Müdürlüğümüz hummalı bir çalışma sürdürüyor. İnşallah pandeminin de tamamen bittiği, tüm alanlarıyla Oylat’ımızın hizmet vermeye başladığı günlerde yeniden buluşuruz açıklamalarında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
TabanOylatOteller
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