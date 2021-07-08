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Başkan Taban Kupa Avcılarıyla Buluştu

08 Temmuz 2021 Perşembe 14:03
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Başkan Taban Kupa Avcılarıyla Buluştu

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Belediye Başkanı Alper Taban, 14 Yaş Altı Oryantiring Türkiye Şampiyonasını 6 Türkiye Kupası ve 10 madalyayla tamamlayarak katıldığı her kategoride kupa alıp Türkiye’de bir ilki gerçekleştiren İnegöl Belediyespor DOSTUM Oryantiring Takımıyla buluştu.

İnegöl Belediyespor Doğa Sporları ve Turizm Merkezi (DOSTUM) Oryantiring Takımı, 14 Yaş Altı Oryantiring Türkiye Şampiyonasında Türkiye’de bir ilk olacak başarı elde etti. Katıldığı her kategoride kupaya ulaşan sporcular, şampiyona sonucunda 6 Türkiye Kupası ve 10 madalyayla kazandı. Yarışma sonucunda ferdi değerlendirmede 1. Gün sonunda; Nurbanu Bayraktar K-10 Türkiye 1’incisi, E. Yiğit Bülbül E-12 Türkiye 1’incisi, Y. Hamza Başyiğit E-10 Türkiye 2’ncisi ve Melek Tekin K-12 Türkiye 3’üncüsü oldu. 2. Gün yarışlarında ise; Eren Haman E-10 Türkiye 1’inciliği, Rabia Aslan K-12 Türkiye 1’inciliği, E. Yiğit Bülbül E-12 Türkiye 1’inciliği, Gürhan Horasanlı E-14 Türkiye 1’inciliği, M. Talha Bilge E-12 Türkiye 2’nciliği ve Nurbanu Bayraktar K-10 Türkiye 3’üncülüğünü elde etti. Alınan bu sonuçlarla DOSTUM Oryantiring Takımı toplamda; 6 Türkiye Şampiyonluğu Kupası ve 10 Madalya alarak şampiyonayı tamamladı. Takım Değerlendirmelerinde ise İnegöl Belediyespor Oryantiring Takımı; Erkekler 10 Yaş Türkiye Şampiyonu, Kızlar 10 Yaş Türkiye Şampiyonu, Kızlar 12 Yaş Türkiye Şampiyonu, Erkekler 14 yaş Türkiye Şampiyonu, Erkekler 12 Yaş Türkiye 2’nciliği ve Kızlar 14 Yaş Türkiye 3’üncülüğünü elde etmiş oldu.

Belediye Başkanı Alper Taban, kupa avcısı Oryantiring Takımıyla DOSTUM tesislerinde düzenlenen yemekte bir araya geldi. Sporcularla müsabaka anılarını konuşup alınan başarılardan dolayı tebriklerini sunan Başkan Alper Taban, ayrıca tüm sporculara hediye takdiminde bulundu.

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Başkan Taban Kupa Avcılarıyla Buluştu
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