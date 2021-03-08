Başkan Taban: "İnegöl Kültürlerin Merkezi"

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - İnegöl Belediyesi, bugüne kadar pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış İnegöl’ün saklı kalmış değerlerini ortaya çıkarmak adına 91 kırsal mahalle ve 4 beldeden dönüşmüş mahalleye yönelik saha araştırmasının startını bir süre önce vermişti. Bugün Çitli Mahallesine yapılan ziyarete katılan Belediye Başkanı Alper Taban, Bizim şehrimiz kültürlerin buluştuğu bir şehir olmuş, kültürlerin merkezi olmuş dedi.

İnegöl Belediyesi, şehrin tarihi ve kültürel varlıklarını, gelenek ve göreneklerini ayağa kaldırmak üzere yeni bir çalışmanın startını kısa bir süre önce başlatmıştı. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü uhdesinde yürütülen çalışmayla bugüne dek pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış İnegöl’ün her bir metrekaresi, her bir köyü, mahallesi ve sokağını mercek altına alan çalışmayla, İnegöl’ü İnegöl yapan olguların gün yüzüne çıkarılması hedefleniyor. Tarihçi, sanat tarihçi, arkeolog, folklor ve sanat eğitmenlerinden oluşan uzman ekibin sürdürdüğü saha çalışmaları, bugün Çitli Mahallesinde devan etti. Saha araştırmasının 7’nci durağı olan Çitli Mahallesine yapılan ziyarete Belediye Başkanı Alper Taban da katıldı. Burada bölgenin değerleri mahalle sakinlerinden dinlenip röportajlar yapılırken, özellikle gastronomi araştırması kapsamında İnegöl Mutfağını oluşturacak yöreye özel yemekler de sergilendi.

TARİHİ BİR ÇALIŞMA YAPILIYOR.

Çalışma sırasında mahalle sakinlerine hitaben bir konuşma yapan Belediye Başkanı Alper Taban, “Bugün Çitli Mahallemize geldik. Burada yapılan çalışma belediyecilik anlamında bana göre tarihi bir çalışma. Tüm köylerimizde, beldelerimiz de dahil olmak üzere gezerek onların zenginliklerine ön plana çıkarıp önce bizler bilip tanıyalım, kayıtlara geçirelim istiyoruz. Sonrasında da bunu daha da tanıtıp parlatalım istiyoruz. Şehrimiz güzel bir şehir, tarihi ve kültürel zenginlikleri olan bir şehir. Hele söz konusu Çitli olduğunda, ben okuduğumda hayran kalıyorum. Çitli’nin tarihsel önemi ve Çitli Maden Suyu ile elde ettiği unvan bugün aslında pek çok kitaplara, yazılara konu olmuş bir başlık. Çitli Maden Suyundan bahsederken 1861’lerde Sultan Abdülaziz ve Abdülhamit Han’a kadar devam eden bir süreci var. 9 kez madalya almış Çitli Maden Suları. Yeni bir maden suyu bulunduğunda bu maden suyu iyi mi kötü mü faydalı mı kıyası yapılırken Çitli Maden Suyu ile kıyaslanıyormuş. Böylesine değerli dedi.

KÜLTÜRLERİN BULUŞTUĞU ŞEHİR.

İnegöl’ün kültürlerin merkezi olduğuna vurgu yapan Taban, “Şehrimizde Çitli Maden Suyu ve bunun gibi pek çok zenginliğimiz var bizim. Bu zenginlikleri de tanıtmamız lazım. Bana göre en iyi yapılması gereken şey bu güzelliklerin bizim tarafımızdan farkına varılıp sonra bunun hangisini tanıtmamız daha doğru olur gibi kıyasını yapmalıyız. Bizim şehrimiz kültürlerin buluştuğu bir şehir olmuş, kültürlerin merkezi olmuş. İnegöl’ün 5 bin yıllık bir tarihçesi var. Biz bu tarihçeye baktığımızda, medeniyetler yaşamış bu şehirde. Lidyalılar, Bitinyalılar, Persler, Romalılar, Bizanslar, Osmanlı’nın zaten kuruluş coğrafyası 600 yıllık Osmanlıya şahitlik etmiş topraklar buralar diye konuştu.

İNEGÖL MUTFAĞI OLUŞTURULACAK.

Başkan Taban, şehrin mutfak zenginliğini önceliklendirmek istediklerini de belirterek şöyle devam etti. Dolayısıyla biz buradaki sizin yemek zenginliğinizi, bu yemeklerin isimlerini, kültürünü bir İnegöl Mutfağı olarak nasıl ki Antep Mutfağı, Adana Mutfağı denilmişse bizde de İnegöl Mutfağı diyelim istiyoruz. İnegöl’ün yeni bir zenginliğini ortaya koyalım istiyoruz. Bu anlamda ciddi bir zenginlik var aslında ortada. Ve biz bunu Allah nasip ederse bir taraftan İnegöl Mutfağını, İnegöl Tarihini, kültürel doğal güzelliklerini, şifalı sularını, her birini turizm değeri olarak görüyoruz. Arkadaşlarımız henüz bu çalışmaya yeni başladı. Burası 7’nci köyümüz. 91 köyümüzün tamamı, beldelerimizin tamamını tarayarak bu çalışma sürecek.