Başkan Taban İnegöl'de yeni kütüphane geliyor müjdesini verdi

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - İnegöl Belediyesi, Gençlik Merkezinin zemin katında 160 öğrenci kapasiteli, teknolojiyle donatılmış yeni bir kütüphane için çalışmalarında sona geldi. Kitapların yerleştirilme çalışmalarının başlayacağı merkezi ziyaret eden Belediye Başkanı Alper Taban, Yapımında sona geldiğimiz kütüphanemizin ismiyle ilgili de bir çağrıda bulunmak istiyorum. Buranın isimlendirilmesi noktasında gençlerimiz bizlere destek verirlerse çok memnun oluruz. İsmini gençlerimizin belirlemelerini istiyoruz. Sosyal medyadan isim önerilerinizi bizimle paylaşabilirsiniz dedi.

İnegöl Belediyesi, 2020 yılı Mart ayında hizmete giren Nöbetçi Kitaphanenin öğrenciler ve gençler tarafından yoğun ilgiyle karşılaşması üzerine, benzer bir merkezi daha şehre kazandırmak adına çalışmalara başlamıştı. Atatürk Bulvarı üzerinde Gençlik Merkezinin zemin katı, yeni kütüphane olarak düzenlenmek üzere hazırlıklar yapıldı. Şuanda son aşamaya gelinen kütüphane hizmet vermek için gün sayarken, Belediye Başkanı Alper Taban kütüphaneyi ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

NÖBETÇİ KİTAPHANE GENÇLERİN UĞRAK MEKANI HALİNE GELDİ.

İnceleme sırasında bir açıklama da yapan Başkan Alper Taban, Bugün İnegöl’de kısa bir süre sonra hizmete açmayı hedeflediğimiz kütüphanemizin son durumunu incelemek üzere buradayız. Artık son aşamaya geldik, kitapları yerleştireceğimiz döneme yaklaşıyoruz. Biliyorsunuz yine çok yakın bir zaman içerisinde bir mahalle konağımızın içinde Nöbetçi Kitaphane açmıştık. Burası gençlerimizin uğrak yeri haline geldi, meskeni haline geldi ve burayı dolu dolu kullandılar. Son dönemde pandemiden dolayı sayıları azaltmak durumunda kaldık ama ben genç kardeşlerimizin bu bölgeleri sevmeleri üzerine bu yapıları şehrimizde çoğaltma kararı aldık dedi.

160 ÖĞRENCİ KAPASİTELİ.

160 öğrenci kapasiteli bir kütüphanenin hayat bulduğunu aktaran Başkan Taban, şöyle devam etti: “Bulunduğumuz yer Gençlik Merkezimizin bulunduğu bina. Burada geçmişte bir işletmeci vardı. Bu işletmeciyi buradan çıkartarak şuanda yeni bir kütüphane haline dönüştürmeye çalışıyoruz. Burası 160 gencimizin aynı anda hizmet alabileceği çok güzel bir mekan haline dönüştü. Burada öğrenci kardeşlerimiz çayını yudumlarken dersini çalışabilecek, gelip kütüphanesinden araştırma yapabilecek, kitabını okuyabilecek ve aynı zamanda sosyalleşebilme imkanına da burada sahip olacak genç kardeşlerim. İnşallah açtığımızda ben dolup taşacağını ümit ediyorum.

TEKNOLOJİYLE DONATILIYOR.

Buraya bir miktar teknolojik yatırımlar da yapmaya çalıştık. Bunlardan bir tanesi burada sanal gerçeklik dediğimiz VR uygulamasını da hayata geçirmek istiyoruz. Bununla ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Burada çok yoğun bir katılım olacağını ön görerek randevulu sistemle gençlerimizin dijitali ve uygulamaları kullanarak derslerini yapmalarını, keyifli vakit geçirmelerini arzu ediyoruz. ENGELLİLER İÇİN SORUNSUZ ERİŞİM İMKANI

Buradan engelli bireylerimizin de en verimli şekilde faydalanabilmesi adına özellikle düz ayak bir mekan olmasını arzu ettik. Engelli bireylerimiz de kolaylıkla bu merkezi kullanabilecek. İSMİNİ BİRLİKTE KOYALIM.

Yapımında sona geldiğimiz kütüphanemizin ismiyle ilgili de bir çağrıda bulunmak istiyorum. Buraya inşallah sosyal medyamızdan da paylaşmış olacağız, buranın isimlendirilmesi noktasında gençlerimiz bizlere destek verirlerse çok memnun oluruz. Biz bir kütüphane, bir etüt merkezi ya da gençlerin buluşma merkezi olarak burayı görüyoruz ama ismini de özellikle gençlerimizin belirlemelerini istiyoruz. Sosyal medyadan isim önerilerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Katkılarınız için şimdiden çok teşekkür ediyorum. Yapılan çalışma hayırlı uğurlu olsun. Yenilerini de ekleme hedefi içerisinde olacağız. İnegöl’ümüz, gençlerimiz bunu hak ediyorlar. Her zaman bilgiyi arayacağız, takip edeceğiz, bilgiyi kazanmaya, heybemize katmaya devam edeceğiz. Çünkü artık toplumların en önemli sermayesi bilgi. Dolayısıyla biz de gençlerimizin bilhassa bilgiyle donatabilmek adına bu merkezleri çoğaltmak istiyoruz.