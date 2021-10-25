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BAŞKAN KOCAİSPİR’DEN ESNAF ZİYARETİ

25 Ekim 2021 Pazartesi 12:19
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BAŞKAN KOCAİSPİR’DEN ESNAF ZİYARETİ

DİNÇER KARACALAR

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Yavuzlar Mahallesi

Orhan Kemal Bulvarı esnafını ziyaret ederek, ‘hayırlı işler’

temennisinde bulundu.

İlçede hayata geçirdiği sosyal belediyecilik çalışmaları ile her

kesimden insanın takdirini toplayan Yüreğir Belediye Başkanı Fatih

Mehmet Kocaispir, sık sık vatandaşlarla bir araya gelerek

istişarelerde bulunuyor. Son olarak Yavuzlar Mahallesi Orhan Kemal

Bulvarı üzerinde esnaf ziyareti gerçekleştiren Başkan Kocaispir,

“Şehir ekonomisinin bel kemiği olan esnafımız bizim için çok değerli.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada esnafımızın yanında olmaya

devam edeceğiz” dedi.

‘ORTAK AKILLA HAREKET EDİYORUZ’

Esnafa hayırlı işler ve bereketli kazançlar dileyen Başkan Kocaispir,

ilçenin gelişmesinde önemli rol oynayan esnafla yapılan istişarenin

önemine vurgu yaparak, “Cazibesi her geçen gün artan ilçemizi

yönetirken esnafımız ve vatandaşımızla yaptığımız istişareleri

kıymetli buluyoruz. Ziyaretlerimizde ilçemizdeki gelişmeleri,

belediyemizin hizmetlerini ve projelerimizi esnafımızla paylaşıyor,

taleplerini dinliyoruz. Yaptığımız çalışmaları da yine halkımızın ve

esnafımızın taleplerine göre gerçekleştiriyoruz. Ortak akılla hareket

ederek, daha yaşanabilir bir Yüreğir için çalışıyoruz” ifadelerini

kullandı.

‘ESNAFIMIZIN YANINDAYIZ’

39’u merkez olmak üzere, köylerle birlikte 107 mahallelerinin

bulunduğunu ve her fırsatta ilçe halkıyla bir araya gelmeye özen

gösterdiğini kaydeden Başkan Kocaispir, “Özellikle pandemi sürecinde

ekonomik anlamda en çok etkilenen kesimin başında yer alan esnafımıza

imkanlarımız ölçüsünde destek sağladık. Bugüne kadar olduğu gibi

bundan sonrada esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz” diye

konuştu.

Başkan Kocaispir, esnaf ziyaretinde karşılaştığı mahalle sakinlerine

de hal hatır sormayı ihmal etmedi. Taleplerini birebir anlatma fırsatı

bulan esnaf ve vatandaşlar ise Başkan Kocaispir’e ziyaretleri için

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BAŞKAN KOCAİSPİRDEN ESNAF ZİYARETİ
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