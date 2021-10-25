BAŞKAN KOCAİSPİR’DEN ESNAF ZİYARETİ

DİNÇER KARACALAR
Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Yavuzlar Mahallesi
Orhan Kemal Bulvarı esnafını ziyaret ederek, ‘hayırlı işler’
temennisinde bulundu.
İlçede hayata geçirdiği sosyal belediyecilik çalışmaları ile her
kesimden insanın takdirini toplayan Yüreğir Belediye Başkanı Fatih
Mehmet Kocaispir, sık sık vatandaşlarla bir araya gelerek
istişarelerde bulunuyor. Son olarak Yavuzlar Mahallesi Orhan Kemal
Bulvarı üzerinde esnaf ziyareti gerçekleştiren Başkan Kocaispir,
“Şehir ekonomisinin bel kemiği olan esnafımız bizim için çok değerli.
Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada esnafımızın yanında olmaya
devam edeceğiz” dedi.
‘ORTAK AKILLA HAREKET EDİYORUZ’
Esnafa hayırlı işler ve bereketli kazançlar dileyen Başkan Kocaispir,
ilçenin gelişmesinde önemli rol oynayan esnafla yapılan istişarenin
önemine vurgu yaparak, “Cazibesi her geçen gün artan ilçemizi
yönetirken esnafımız ve vatandaşımızla yaptığımız istişareleri
kıymetli buluyoruz. Ziyaretlerimizde ilçemizdeki gelişmeleri,
belediyemizin hizmetlerini ve projelerimizi esnafımızla paylaşıyor,
taleplerini dinliyoruz. Yaptığımız çalışmaları da yine halkımızın ve
esnafımızın taleplerine göre gerçekleştiriyoruz. Ortak akılla hareket
ederek, daha yaşanabilir bir Yüreğir için çalışıyoruz” ifadelerini
kullandı.
‘ESNAFIMIZIN YANINDAYIZ’
39’u merkez olmak üzere, köylerle birlikte 107 mahallelerinin
bulunduğunu ve her fırsatta ilçe halkıyla bir araya gelmeye özen
gösterdiğini kaydeden Başkan Kocaispir, “Özellikle pandemi sürecinde
ekonomik anlamda en çok etkilenen kesimin başında yer alan esnafımıza
imkanlarımız ölçüsünde destek sağladık. Bugüne kadar olduğu gibi
bundan sonrada esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz” diye
konuştu.
Başkan Kocaispir, esnaf ziyaretinde karşılaştığı mahalle sakinlerine
de hal hatır sormayı ihmal etmedi. Taleplerini birebir anlatma fırsatı
bulan esnaf ve vatandaşlar ise Başkan Kocaispir’e ziyaretleri için