Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 15
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1192
ALTIN
534.943
DOLAR
8.5315
STERLİN
11.2640
EURO
10.1291
42'nci İstanbul Maratonu start aldı
Son Dakika
42'nci İstanbul Maratonu start aldı
Metrobüs seferleri FSM'den yapılıyor
Son Dakika
Metrobüs seferleri FSM'den yapılıyor
ABD'nin 46'ıncı başkanı Joe Biden oldu
Son Dakika
ABD'nin 46'ıncı başkanı Joe Biden...
Fenerbahçe - İttifak Holding Konyaspor: 0-2
Son Dakika
Fenerbahçe - İttifak Holding Konyaspor:...
Bakan Koca, koronavirüs ile ilgili son durumu açıkladı
Son Dakika
Bakan Koca, koronavirüs ile ilgili...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Başkan Kanar'dan Ayda Bebeğe Tatlı Sürpriz

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar İzmir'de meydana gelen depremde göçük altından 91 saat sonra canlı olarak kurtarılan mucize bebek Ayda Gezgin'e tatlı sürprizi yaptı.

08 Kasım 2020 Pazar 11:11
3 Okunma
Başkan Kanar'dan Ayda Bebeğe Tatlı Sürpriz

BURSA

MUSTAFA YILDIZ

İzmir'de, 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde can pazarı yaşanırken 91 saat sonra Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından çıkarılan 4 yaşındaki Ayda Gezgin'nin sağlık görevlilerine köfte ekmek istediğini söylemesi üzerine sosyal medya hesabından "Sözümüz söz. Dünya tatlısı kızımıza tatlılar da bizden" paylaşımı yapan Başkan Mehmet Kanar, "Biz Geldik" ekibini İzmir'e gönderdi. Mustafakemalpaşa'da yaşlı ve ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşan mobil ekip bu kez kilometrelerce uzaktaki ayda bebek ve diğer depremzedeler için sahaya indi. Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar tarafından görevlendirilen ekipler dünyaca ünlü Mustafakemalpaşa Peynir Tatlısı ve çeşitli hediyeleri hastanede tedavi gören Ayda ve Elif bebeğe ulaştırdı. Başkan Mehmet Kanar tarafından gönderilen hediye bebekleri ise Ayda ve  Elif bebeğe o sırada hastanede bulunan geçmiş dönem Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya takdim etti. Bakan Sayan Kaya Başkan Kanar'a teşekkürlerini ileterek selam gönderdi.

Mobil saha ekibi daha sonra İzmir’deki çadırları ziyaret ederek depremzedelere ve görevli personele Mustafakemalpaşa Peynir Tatlısı ve çeşitli ikramlarda bulundu. Belediye Başkanı Mehmet Kanar, tüm Türkiye Ayda bebeğin mucize kurtuluşuna tanıklık etti. İzmir depreminden 91 saat sonra enkazdan çıkarılan Ayda bebeğe tatlı bir sürpriz yaptık. Söz verdiğimiz gibi Mustafakemalpaşa peynir tatlımızı ulaştırdık. 65 saat sonra ulaşılan Elif yavrumuzu ve depremzede vatandaşlarımızı da unutmadık. O sırada hastanede bulunan ve sürpriz hediyelerimizi Ayda ve Elif'e veren geçmiş dönem Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız Fatma Betül Sayan Kaya'ya ve Mobil Saha Ekibimize teşekkür ediyorum" dedi.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
AydaBursaMustafa YıldızBaşkan Kanar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KENTSEL DÖNÜŞÜM KURULU ÖNERİSİ GÖRÜŞÜLDÜ
KENTSEL DÖNÜŞÜM KURULU ÖNERİSİ GÖRÜŞÜLDÜ
2 kız kardeş, yangından evin kedisi sayesinde kurtuldu
2 kız kardeş, yangından evin kedisi sayesinde kurtuldu
Mardin'de hasadı yapılan zeytin, zeytinyağına dönüştürülüyor
Mardin'de hasadı yapılan zeytin, zeytinyağına dönüştürülüyor
Kapadokya'nın incisi Ihlara Vadisi’ne, Rus turist akını
Kapadokya'nın incisi Ihlara Vadisi’ne, Rus turist akını
Otomobil, TIR'ın altına girdi: 1 ölü, 1 yaralı
Otomobil, TIR'ın altına girdi: 1 ölü, 1 yaralı
Büyükçekmece'de otomobilden fırlayan genç öldü
Büyükçekmece'de otomobilden fırlayan genç öldü
Ankara'da otomobil bariyere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Ankara'da otomobil bariyere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Definecilerin kazdığı yerden 2 bin 500 yıllık tarih çıktı
Definecilerin kazdığı yerden 2 bin 500 yıllık tarih çıktı
İmamoğlu'ndan Soyer'e geçmiş olsun ziyareti
İmamoğlu'ndan Soyer'e geçmiş olsun ziyareti

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma