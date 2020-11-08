Başkan Kanar'dan Ayda Bebeğe Tatlı Sürpriz

BURSA

MUSTAFA YILDIZ

İzmir'de, 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde can pazarı yaşanırken 91 saat sonra Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından çıkarılan 4 yaşındaki Ayda Gezgin'nin sağlık görevlilerine köfte ekmek istediğini söylemesi üzerine sosyal medya hesabından "Sözümüz söz. Dünya tatlısı kızımıza tatlılar da bizden" paylaşımı yapan Başkan Mehmet Kanar, "Biz Geldik" ekibini İzmir'e gönderdi. Mustafakemalpaşa'da yaşlı ve ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşan mobil ekip bu kez kilometrelerce uzaktaki ayda bebek ve diğer depremzedeler için sahaya indi. Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar tarafından görevlendirilen ekipler dünyaca ünlü Mustafakemalpaşa Peynir Tatlısı ve çeşitli hediyeleri hastanede tedavi gören Ayda ve Elif bebeğe ulaştırdı. Başkan Mehmet Kanar tarafından gönderilen hediye bebekleri ise Ayda ve Elif bebeğe o sırada hastanede bulunan geçmiş dönem Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya takdim etti. Bakan Sayan Kaya Başkan Kanar'a teşekkürlerini ileterek selam gönderdi.

Mobil saha ekibi daha sonra İzmir’deki çadırları ziyaret ederek depremzedelere ve görevli personele Mustafakemalpaşa Peynir Tatlısı ve çeşitli ikramlarda bulundu. Belediye Başkanı Mehmet Kanar, tüm Türkiye Ayda bebeğin mucize kurtuluşuna tanıklık etti. İzmir depreminden 91 saat sonra enkazdan çıkarılan Ayda bebeğe tatlı bir sürpriz yaptık. Söz verdiğimiz gibi Mustafakemalpaşa peynir tatlımızı ulaştırdık. 65 saat sonra ulaşılan Elif yavrumuzu ve depremzede vatandaşlarımızı da unutmadık. O sırada hastanede bulunan ve sürpriz hediyelerimizi Ayda ve Elif'e veren geçmiş dönem Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız Fatma Betül Sayan Kaya'ya ve Mobil Saha Ekibimize teşekkür ediyorum" dedi.