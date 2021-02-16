Başkan Kanar Bursa'nın Dev Kompleksinde Sona Doğru Gelindi Dedi

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Mustafakemalpaşa'da temeli 1991 yılında atılan ancak atıl durumda kalan alanı sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif aktivitelerin merkezi haline getirecek mega projede ikinci etap çalışmaları hız kesmeden sürüyor. İlçe halkının yıllardır özlemle hayalini kurduğu, Etibank parkı karşısındaki 40 dönümlük alanda yükselen Gençlik Merkezi, Sosyal yaşam ve spor tesisi, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Mustafakemalpaşa Belediyesi ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nın uyumlu çalışmasıyla devam ediyor.





Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar’ın, yoğun çabaları sonucu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın katkısı, Bursa Milletvekilleri ve Bakanların desteğiyle ödenek sağlanan dev kompleks tamamlandığında sadece Mustafakemalpaşa'nın değil tüm Marmara Bölgesi’nin gözde etkinlik merkezi olacak.İlçe tarihinin en kapsamlı yatırımı. Başkan Kanar, Mustafakemalpaşa tarihinin en büyük ve kapsamlı yatırımlarından olan Gençlik Merkezi inşaatının tüm hızıyla devam ettiğini ve yaklaşık 40 dönümlük alanda temeli çeyrek asır önce atılan ancak atıl durumda kalan projenin ikinci etabını da kısa zamanda tamamlayacaklarını söyledi. 50 milyon TL'lik yatırım. Belediye Başkanı Mehmet Kanar, 50 Milyon TL’lik yatırımla içinde 550 kişilik amfi etkinlik alanı, tiyatro ve sinema salonları, nikah salonları, meslek edinme atölyeleri, her branş için kapalı spor salonları, olimpik yüzme havuzu, kafeterya, yüzlerce araç kapasiteli açık ve kapalı otopark ve daha pek çok alternatif yaşam alanını kapsayan tesisin bittiğinde sadece ilçeye değil tüm Marmara Bölgesi’ne hizmet verebilecek kapasitede tasarlandığını söyledi. Nüfusu 100 bini aşan Mustafakemalpaşa'nın en önemli eksikliğinin sosyal yaşam alanlarının yetersizliği olduğunu belirten Başkan Mehmet Kanar, "Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte ikinci etabına başladığımız Gençlik Merkezi Sosyal Yaşam ve Spor Tesisler işte bu soruna çözüm olarak tüm spor branşlarına da ev sahipliği yapacak" dedi. Sporcu fabrikası. Kültür merkezi, konferans ve tiyatro salonu, eğitim merkezi, kapalı havuzu, tenis kortları, voleybol ve basketbol salonları, bisiklet ve yürüyüş yollarıyla bu bölge Mustafakemalpaşalıların gözdesi olacak vurgusunu yapan Başkan Kanar, "Mustafakemalpaşa inşallah çok yakın bir zamanda, gençlerin kendilerini yetiştirebileceği, ailelerin çocukları ile birlikte güzel zamanlar geçireceği sporcu fabrikası vizyon bir projeye kavuşacak" şeklinde konuştu.