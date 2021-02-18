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Başkan Işık: "Gürsü'da İstihdam Odaklı Çalışmalar Sürüyor"

Bursa Gürsu Belediyesi'nin, istihdam odaklı çalışmaları, ilçede işsiz insan kalmaması hedefine yönelik olarak aralıksız sürüyor.

18 Şubat 2021 Perşembe 12:28
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Başkan Işık: "Gürsü'da İstihdam Odaklı Çalışmalar Sürüyor"

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Gürsu Belediyesi Kollektif Kariyer Merkezi, iş bulma ihtiyacı olan kişilerle, işçi alımı yapacak firmalar arasında, sürekli etkileşim sağlayarak, ilçede işsiz insan kalmaması yönünde önemli çalışmalar gerçekleştiriyor. Gürsu Belediyesi Kollektif Kariyer Merkezi koordinasyonuyla, Gürsu Belediyesi hizmet binasında, Muti Firması yetkililerince gerçekleştirilen mülakat ve değerlendirmelerle, alınan başvurular arasından yapılacak seçimle, 20-50 yaş arası erkek ve kadın toplam 85 kişi, dondurulmuş gıda üretim işçisi olarak işe başlatılacak. Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Gürsu Belediyesi Kollektif Kariyer Merkezimiz, belediyemize iş başvurusunda bulunan kardeşlerimizle firmalarımız arasında köprü olmaya devam ediyor. Hem iş arayan kardeşlerimize hem de personel ihtiyacı olan firmalarımıza destek olmaya çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın istihdam seferberliği çağrısına katkı sunmak amacıyla çalışma arkadaşlarımızla birlikte dikkate değer bir çaba ortaya koyuyoruz. Sanayicimizin en çok talep ettiği ara eleman ihtiyacına yönelik olarak meslek kursları ve beceri eğitimleri de düzenliyoruz. İstihdam odaklı hassasiyetimize verdikleri destek için Muti Firma'mıza şükranlarımı sunuyorum. 85 vatandaşımızın iş sahibi olmasına katkı sağlamış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Başvuru yapan kardeşlerimize ve firmamıza hayırlı olmasını diliyorum dedi. Gürsu Belediyesi'nin gençlerin ve dezavantajlı kesimlerin gelişimine yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında, 2020 yılı Kasım ayında faaliyete başlayan Gürsu Belediyesi Kolektif Kariyer Merkezi, istihdama yönelik hayata geçirdiği projelerle, iş arayanlarla işverenler arasında köprü oluşturuyor. Bunun yanında, kişisel gelişimi destekleyici, farkındalık oluşturmaya yönelik ve mesleki tamamlayıcı eğitimler düzenleyen Gürsu Belediyesi Kolektif Kariyer Merkezi, kadın, çocuk ve genç grupların hem motivasyonunun arttırılması hem de kazandırılacak becerilerle istihdama katkı sağlanması yönünde çalışmalar yapmakta

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Anahtar Kelimeler:
Başkan Işık: Gürsüda İstihdam Odaklı Çalışmalar Sürüyor
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