Başkan Işık: Gürsu'da Girişimci Gençlere Özel Destek Var

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Bursa Gürsu Belediyesi, gençlerin ve genç girişimcilerin desteklenmesi, ülkemiz için önemli katma değer sağlayacak ürünlerin ortaya çıkarılması amacıyla oluşturduğu Kollektif Kariyer Merkezi faaliyetleri kapsamında "Genç Zihinler Geleceğe Yön Veren Fikirler Kampı" düzenleyerek gençlerin yaşamlarındaki yol haritalarını belirlemelerinde destek oluyor.

Gürsu Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen "Genç Zihinler Geleceğe Yön Veren Fikirler Kampı" kapsamında; iş arayan, rehberlik hizmeti bekleyen, geleceğin meslekleriyle tanışmak isteyen, istihdam garantili mesleklerde ilerlemek isteyen veya kendi iş fikirleriyle girişimci olmak isteyen gençlere yönelik eğitimler başladı. Genç Zihinler Geleceğe Yön Veren Fikirler Kampı" kapsamında, toplam 9 gün sürecek olan eğitimlerde gençlere; iş modeli, pazarlama, rakipler, finansman kaynaklarına erişim, proje hazırlama vb. konularda eğitim desteği verilecek. Eğitimler sonrasında düzenlenecek 2 günlük kampta, melek yatırımcılarla buluşturulacak gençlerin, girişimcilik fikirlerinin hayat bulmasına imkan verilecek. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü desteğiyle, Bursa Girişimci Gençlik Ofisi önderliğinde, Gürsu Belediyesi, Bursa Bilişim ve Yönetişim Derneği, Uludağ Organize Sanayi Bölgesi, Ermetal Teknolojik Eğitimler Vakfı (Ertev), Greenza Turkey Tarım Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti., Teracity Yazılım Teknolojileri Ldt. Şti. Kollektif Kariyer Merkezi, Gürsu Eurodesk Temas Noktası işbirliğinde hayata geçirilen proje kapsamında gençlere hayatlarının yol haritalarını çizme konusunda destek olunuyor. GürsuBelediyesi'nce, gençlere yönelik yapılan bu çalışmalarla, ülkemizin kalkınma önceliklerini ve temel hedeflerini ortaya koyan On Birinci Kalkınma Planı'nda vurgulanan hedefler doğrultusunda, geleceğin liderleri olan gençlerin donanımlarının artırılması, milli değerlere vâkıf, üreten, geliştiren, geleceğe yön veren tasarımlarla ülkemizi 2023 hedeflerine götürecek bir gençlik yetiştirilerek ülkemizin gelişiminin sağlanmasına katkı sunmak hedeflenmekte. Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Genç beyinlerin hedeflerine ulaşmalarına rehberlik ederek, gençlerimizin sahip oldukları ışığa inanarak, geleceği aydınlatacak projelerini hayata geçirmelerini sağlamayı hedefliyoruz. Gençlerimizi, dünya çapında vizyon geliştirmeleri, çağın gelişimlerine uyum sağlamaları, tüm dünya gençliğiyle yarışabilecek gelişim düzeyine ulaşmaları yönünde eğiterek, onların genç ve dinamik beyinleriyle düşündüklerini hayata geçirmelerinde yol haritalarını sunuyoruz. Özellikle gençlerin karşılaştığı, işsizlik, sosyal yalnızlaşma, milli değerlerin yitirilmesi, ekonomik problemler gibi sorunları aşmalarında yanlarında oluyoruz. Geleceğin meslekleri konusunda gençlerimizin bilinçlenmesini sağlamaya çalışıyoruz. Aynı zamanda Kollektif Kariyer Merkezi'mizde küçük bir kuluçka merkezi oluşturduk. Bu kapsamda bir yazılım ve oyun firmasına da Merkez'imizde yer verdik. Ayrıca gençlerin ve teknoloji firmalarının kendi tanıtımlarını yapmalarına fırsat vermek amacıyla Youtube Stüdyosu'nu faaliyete geçirdik. Geldiğimiz aşamada geri dönüşler aldığımız bu çalışmalarımızla ortaya koyduğumuz model sayesinde, inanıyorum ki, Türkiye'de kamu ve özel sektörün bir arada çalıştığı, sonuç odaklı ve yapıcı bir merkez olarak örnek olacağız dedi.