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BAŞKAN GÜRKAN İLK DOZ AŞISINI,VURULDU

GÜRKAN AŞIÇALIŞMALARINA HALKIMIZIN GÖSTERDİĞİ İLGİ SEVİNDİRİCİ DEDİ..

06 Haziran 2021 Pazar 13:31
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BAŞKAN GÜRKAN İLK DOZ AŞISINI,VURULDU

BURSA

MUSTAFA YILDIZ.

AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, ilk doz Covit 19 aşısını Bursa Şehir Hastanesi’nde vuruldu. Burada yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler alan Başkan Gürkan, Bursa’da alınan tedbirler ve Bursa Halkı’nın kurallara ve aşı kampanyalarına gösterdikleri ilgi sayesinde vaka ve vefat sayılarında sevindirici düşüşün devam ettiğini belirtti.

AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, ilk doz  Covit 19 aşısını Bursa Şehir Hastanesi’nde vuruldu. Covit 19 ile mücadele kapsamında aşılama çalışmaları ülke genelinde devam ediyor. Aşılama sıraları gelen 50 yaş ve üzeri vatandaşlarla birlikte ilk doz aşısını Bursa Şehir Hastanesi’nde vurulan AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, günde yaklaşık 2 bin kişinin Covit 19 aşısı gerçekleştirilen hastanedeki çalışmalar hakkında Başhekim Dr. Öğretim Üyesi Dursun Topal’dan bilgiler aldı. Başkan Gürkan, doktorlar ve sağlık çalışanları gözetiminde, hijyen kurallarına tam uyumlu bir şekilde gerçekleştirilen Covit 19 aşılama çalışmalarının sürdüğü  Bursa’da içinde bulunduğumuz Haziran ayı içerisinde aşı çalışmalarında önemli bir yol kat edileceğini belirterek, Temmuz ayında pandemi ile mücadele ve aşılama sürecinde istenilen sonuçlara ulaşılacağına olan inancını dile getirdi. Bursa genelindeki çalışmalar hakkında Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz’dan bilgiler alan Başkan Gürkan, yerinde ve zamanında uygulanan tedbir uygulamaları, düzenli bir şekilde yürütülen aşılama çalışmaları ile Bursa’da ve Türkiye genelinde vaka, ölüm sayılarında ciddi bir düşüş yaşandığını belirtti. Davut Gürkan, Bursa Halkı’nın aşı çalışmalarına gösterdikleri ilgi ve kurallara uymaları ile pandemi ile mücadele sürecine büyük katkı sağladıklarını belirterek, teşekkür etti. Gürkan, “Bu zorlu süreci hep birlikte atlatarak, eski sağlıklı günlerimize birlik ve beraberlik içerisinde en kısa sürede döneceğimize olan inancımız tamdır. Devlet ve millet işbirliği ile yürüttüğümüz pandemi ile mücadelemiz kapsamında gerek tedbir kurallarına uyarak gerekse de aşı çalışmalarımıza yoğun ilgi göstererek, destek veren tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum dedi.

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Son Güncelleme: 06.06.2021 13:32
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