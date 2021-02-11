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Başkan Erdem, Gençleri Ağırladı

11 Şubat 2021 Perşembe 11:49
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Başkan Erdem, Gençleri Ağırladı

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Fatih Yalçın Yazıcı ve CHP Nilüfer İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ataerk Şanlı ile ekibi Başkan Turgay Erdem’i makamında ziyaret ederek çalışmalarında destek istedi. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, CHP’li gençleri ağırladı. CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Fatih Yalçın Yazıcı ve CHP Nilüfer İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ataerk Şanlı ile ekibi Başkan Turgay Erdem’i makamında ziyaret ederek çalışmalarını anlattı. Başkan Turgay Erdem ve destek gördükleri tüm isimlere teşekkür eden Fatih Yalçın Yazıcı, “Bizler gençlik olarak sahada her zaman gerekeni yapıyoruz. Eksik yönlerimizin giderilmesi noktasında sizlerin yol göstermesi bizim için çok önemli. Siz her zaman yanımızdasınız. Gençler olarak siyasette aktif olmak istiyoruz. Gençler arasından meclis üyesi, milletvekili olması gençler için umut ışığı olmaktadır. Partimizin başarısı için her zaman gerekeni yapmaya hazırız. Desteklerinizden dolayı size teşekkür ediyoruz” dedi. 

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Turgay Erdem, “Sizler bizim geleceğimizsiniz. Sizlerin varlığı bize her zaman güç veriyor. Gelecek sizsiniz. Bu dayanışmayı devam ettirmek gerek. Bizler gerekeni yapmak için hazırız. Sizin alanda olmanız bize güç katıyor. Projelerde birlikte hareket edip daha anlamlı çalışmalar ortaya çıkarabiliriz” diye konuştu. Ziyarette Nilüfer Belediyesi’nin en genç Meclis Üyeleri olan Onur Uslu ve Tuğçe Savaş da hazır bulunarak CHP’li gençleri yalnız bırakmadı. 

Önce Vatan Gazetesi

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Başkan ErdemGençleri Ağırladı
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