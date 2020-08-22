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Başkan Böcek: Mesafe ve hijyen kurallarına uyalım

KORONAVİRÜS testi pozitif çıkan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Böcek, hastaneden paylaştığı fotoğrafla "Mesafe ve hijyen kurallarına uyalım" mesajı verdi.

22 Ağustos 2020 Cumartesi 09:51
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Başkan Böcek: Mesafe ve hijyen kurallarına uyalım

17 Ağustos tarihinde koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklayan ve tedavisi süren, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, hastane odasından paylaşım yaptı. Sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafında, "Hastaneye yatışımdan bugüne kadar mesaj gönderen, arayan, sosyal medyadan yazan vatandaşlarıma, yol arkadaşlarıma, can dostlarıma, dua eden herkese teşekkür ediyorum. Dualarınızla ve doktorlarımızın ilgisiyle iyileşiyorum" diyen Başkan Böcek, "Mesafe ve hijyen kurallarına uyalım" uyarısında da bulundu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Muhittin BöcekAntalyaBelediye Başkanı
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