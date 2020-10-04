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Başkan Böcek'in kritik süreci devam ediyor

ANTALYA'da koronavirüs tedavisinin ardından akciğerlerinde gelişen rahatsızlık nedeniyle Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yoğun bakıma alınan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in kritik sürecinin devam ettiği, son 24 saatte olumsuz bir durum yaşanmadığı açıklandı.

04 Ekim 2020 Pazar 12:58
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Başkan Böcek'in kritik süreci devam ediyor

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 17 Ağustos'ta koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine özel bir hastanede tedaviye alındı. Durumunun kötüye gitmesi üzerine Böcek, 7 Eylül'de yoğun bakımda uyutuldu. Koronavirüs tedavisinin ardından astım rahatsızlığı ve akciğerlerindeki yırtılma nedeniyle tedbir amaçlı uyutulan Başkan Böcek, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın isteği üzerine Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

UYARILARA TEPKİ VERDİĞİ BELİRTİLDİ

Sevk edilmeden kısa süre önce entübe işlemi bitirilen Başkan Böcek'e, solunum kaslarındaki rahatsızlık nedeniyle, daha iyi nefes alabilmesi için trakeostomi uygulandı. Halen Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi altında olan Başkan Böcek'in uyarılara tepki verdiği ve uyandırma çalışmalarının başladığı öğrenildi.

Akdeniz Üniversitesi Başhekimliği'nden Başkan Böcek'in sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek'in yoğun bakımdaki takip ve tedavisi devam etmektedir. Alanlarında yetkin klinisyen öğretim üyelerimiz, modern tıbbın tüm imkanlarını kullanarak, hastamızın takibini yoğun ve eksiksiz bir şekilde sürdürmektedir. Hastamızın kritik süreci devam etmekle birlikte son 24 saat içerisinde olumsuz bir gelişme yaşanmamıştır."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Muhittin BöcekKoronavirüsCovid19AntalyaBelediyeBaşkan
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