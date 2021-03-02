Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 6
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1535
ALTIN
407.338
DOLAR
7.3266
STERLİN
10.1786
EURO
8.8118
Sözleşmeli personel alınacak
Sözleşmeli personel alınacak
115 adet konut satışa sunuluyor
115 adet konut satışa...
İstinye Üniversitesi reklam ajansı danışmanlık hizmeti alacak
İstinye Üniversitesi reklam ajansı...
Kitap ve puzzle baskısı satın alınacak
Kitap ve puzzle baskısı...
Nişantaşı Üniversitesi 251 öğretim üyesi alacak
Nişantaşı Üniversitesi 251 öğretim...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Başkan Aydın: "Yenişehir'in En Eski Parkı Yenilendi ve Gün Sayıyor"

02 Mart 2021 Salı 15:10
11 Okunma
Başkan Aydın: "Yenişehir'in En Eski Parkı Yenilendi ve Gün Sayıyor"

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Osmanlı'nın ilk başşehri olan Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bulunan Babasultan Parkı yenilenen yüzüyle hizmete açılmak için gün sayıyor.

Tarihî mekânların restorasyon ve çevre düzenlemelerine büyük önem veren Yenişehir Belediyesi, Bursa Büyükşehir Belediyesinin destekleri ile yenilenen Babasultan Parkını halkın hizmetine açıyor. Belediye Başkanı Davut Aydın, "En kısa sürede parkımızı ve Kozdere çamlığımızı hizmete açmak istiyoruz. Biz hizmetlerimize Cumhur ittifakı olarak devam ediyoruz. Halkımız bu tarihî mekânda olacak. Babasultan Parkı eski kimliğini kazanacak. Bu önemli yerin çevre düzenlenmesi Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldı. İşletmesini de Yenişehir Belediyesi olarak bizler yapacağız. İlkbaharda parkımızı açmak istiyoruz" diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Başkan Aydın: Yenişehirin En Eski Parkı Yenilendi Ve Gün Sayıyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bursa Kestel Belediyesi'nde Deprem Tatbikatı! Gerceğini Aratmadı
Bursa Kestel Belediyesi'nde Deprem Tatbikatı! Gerceğini Aratmadı
UTİB DEĞİŞİMİN LİDERİ OLMAYA DEVAM EDİYOR TRENDLERİ TAKİP EDEN UTİB DEĞİŞİMİN LİDERİ..
UTİB DEĞİŞİMİN LİDERİ OLMAYA DEVAM EDİYOR TRENDLERİ TAKİP EDEN UTİB DEĞİŞİMİN LİDERİ..
AKTAŞ VE TABAN YENİ İNEGÖL HEPİMİZİN GÖZ AYDINLIĞI OLACAK DEDİLER..
AKTAŞ VE TABAN YENİ İNEGÖL HEPİMİZİN GÖZ AYDINLIĞI OLACAK DEDİLER..
İNEGÖLBELEDİYESİN’CE DÜZENLENEN KOLTUK DİKİŞ ELEMANI KURSUNDA EĞİTİMLER BAŞLADI
İNEGÖLBELEDİYESİN’CE DÜZENLENEN KOLTUK DİKİŞ ELEMANI KURSUNDA EĞİTİMLER BAŞLADI
Dağların arasındaki saklı cennet, görenleri hayran bırakıyor
Dağların arasındaki saklı cennet, görenleri hayran bırakıyor
Adıyaman'da yeni lezzet; bademli baklava
Adıyaman'da yeni lezzet; bademli baklava
Zonguldak'ta vaka sayıları artışa geçti
Zonguldak'ta vaka sayıları artışa geçti
Yarım asırdır radyo ve televizyonlara hayat veriyor
Yarım asırdır radyo ve televizyonlara hayat veriyor
Tokat'ta, pandemide bungalov evlere yoğun ilgi
Tokat'ta, pandemide bungalov evlere yoğun ilgi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma