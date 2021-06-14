BAŞKAN ALİNUR AKTAŞ, ULUTEK TEKNOLOJİ SAHNESİ’NE KONUK OLDU..

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - ULUTEK Teknopark tarafından düzenlenen‘Teknoloji Sahnesi’ne konuk olan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Teknolojinin ve sanayinin lokomotif şehri olan Bursa’mızda bu alanda yapılan her faaliyeti destekliyoruz dedi.

ULUTEK Teknopark firmaları arasında bilgi ve deneyimlerin paylaşılarak etkileşimin artmasının hedeflendiği ‘Teknoloji Sahnesi’ programına Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş konuk oldu. Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz’un da katılımıyla ULUTEK Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. İrfan KARAGÖZ moderatörlüğünde gerçekleşen toplantıda Alinur Aktaş, Bursa’nın teknolojik yatırımlar açısından cazibesinin her geçen gün arttığını ifade etti.

TEKNOLOJİK ALTYAPI GELİŞECEK. Sanayi endeksli büyüyen Bursa’nın tam bir çekim merkezi olduğunu kaydeden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Özellikle hızlı sanayileşmeye bağlı olarak Bursa, müthiş derecede göç aldı. Bu durum; şehrimizin altyapısını, imarını, ulaşımını ve bunun gibi birçok unsuru etkiledi. Bunların hiçbirini birbirinden ayırmak mümkün değil. Tarihi özellikleri, turizm ile alakalı yönü ve diğer farklı unsurlardaki özellikleri Bursa’yı diğer tüm şehirlerden farklı kılıyor ama burada en fazla ön plana çıkan özellik sanayi... Otomotiv, otomotiv yan sanayi, tekstil ve bunlara bağlı olarak kimya, makine gibi farklı sektörler ciddi şekilde gelişmiş durumda. Sanayiyi de bu anlamda tek başına düşünemezsiniz. Özellikle bu son dönemde yüksek teknolojili sanayiyle alakalı konular çok ön planda. TEKNOSAB’ın, İHA ve SİHA’ların ve yerli otomobilin bu konuya çok etkisi var. Bir de tekstil ile ilgili‘akıllı tekstil’ denilen daha teknolojik altyapı ile tekstil üretiminin daha fazla yaygınlaştığını görüyoruz. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte tamamen işgücüne dayanan, çok katma değeri olmayan tekstil üretiminden ziyade Bursa’daki sanayicilerin çok daha fazla yol alacaklarına inanıyorum. Tabii ULUTEK Teknopark’ın muhakkak altyapıda çok ciddi etkileri olacağını düşünüyorum dedi.

REKTÖR’DEN MÜJDE GİBİ AÇIKLAMA. 11. Kalkınma Planı’nda dikkate alınan sektörlerden Bursa Uludağ Üniversitesi’nin iki sektörde yetkin bulunduğunu kaydeden Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz da “Bu iki alandan ilki otomotiv malzeme teknolojileri. İstanbul Teknik Üniversitesi ile bizim üniversitemizi bu alanda yetkin bularak sektörle eşleştirecekler. Alınan bukarar YÖK Genel Kurul’unda görüşülüp karara bağlandıktan sonra Cumhurbaşkanlığı Bilim Kuruluna ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına gönderilecek. Ayrıca Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan da sektörle bu üniversitelerin eşleştirilmesi istenecek. İkinci yetkin bulunduğumuz alan, gıda biyoteknolojisi. Özellikle pandemi döneminde bir kere daha anlaşıldı ki gıda arz güvenliği dünya için önemli bir hadise. Bu konuda Türkiye’de bir numarayız ve çok güçlüyüz. Üniversitemizi çok daha iyi noktalara getirmenin çabası içerisindeyiz. Büyükşehir Belediyemiz ile de sürekli dirsek teması kurarak bu yolda önemli mesafeler kat edeceğimizi düşünüyorum” diye konuştu.