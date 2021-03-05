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BAŞKAN AKTAŞ: BURSA’YA DEĞER KATACAK BİR PROJE DEDİ

05 Mart 2021 Cuma 16:32
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BAŞKAN AKTAŞ: BURSA’YA DEĞER KATACAK BİR PROJE DEDİ

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kentsel dönüşümle Bursa’ya kazandırılan, kentin ilk ve tek dikey orman projesi olan ve 528 ağaç ile 1400 bitki türüne ev sahipliği yapan Natural Ofis’i ziyaret etti. Bursa’nın ilk dikey ormanı olarak projelendirilen 14 katlı olarak tasarlanan Natural Ofis’i inceleyen Belediye Başkanı Alinur Aktaş, şehre değer katan ve insanları doğaya yakınlaştıran bir proje olduğunu söyledi.

Aktaş’ın Natural Ofis’in gezisinde iş merkezi inşaatını yapan İnşaat Mühendisi Nurettin Göler eşlik ederek proje hakkında bilgi verdi. Binanın 360 fore kazık üzerine C45 beton kullanılarak inşa edildiğini söyleyen Nurettin Göler, “Modern mimarinin Bursa’daki en önemli çalışmalarından birisi olan Naturel Ofis’te 72m2 ile 270m2 arasında değişen büyüklüklerde, tek kat veya dubleks olmak üzere 50 bağımsız bölüm bulunmaktadır. Her bir bağımsız biriminde yer alan yeşil alana sahip geniş balkon ve teraslar, doğaya dönüş isteğinin arttığı pandemi döneminde doğa ile iç içe yeşillikler arasında çalışma imkanı sunmaktadır. 7. katımız 800 metrekare ve içerisinde kafenin de olduğu sosyal amaçlı bahçe katıdır dedi. Natural Ofis’in Bursa için yeni bir konsept olduğunu ve Yalova Yolu ile İstanbul Yolu üzerinde bulunduğuna dikkat çeken Aktaş, T2 Tramvay Hattı projesinin de bitirilmesiyle birlikte caddenin bir cazibe merkezi olacağının altını çizdi. Projenin Bursa’ya ayrıcalık katacağına inandığının söyleyen Başkan Alinur Aktaş şöyle konuştu, “Yalova yolu ve İstanbul Caddesi üzerindeki Naturel Ofisi çok beğendim. Hem önceki dönem Belediye Meclis üyemiz Nurettin Bey’e hem de ekibine çok teşekkür ediyorum. Bursa’mıza farklı iş merkezleri var ama burada cidden sanki doğayla iç içe yeşile bürünmüş, tabiri caizse her katı bir bahçe hüviyetinde ağaçlarla yeşil yeşil yapılmış bir iş merkez ile karşılaştım. Bursa’ya ayrıcalık katacağını düşünüyorum. Çok mutlu oldum ve bundan sonra Bursa’da yapılacak olan binalarda buna benzer özelliklerin katılması gerektiğini ifade etmek istiyorum. Nurettin Bey’i ve ekibini çok tebrik ederim. T2 hattı bittiğinde adliye sarayı, müftülük binası, bilim ve teknoloji merkezi binası, fuar alanı, BUTTİM, Ulaşım ve Fen Binaları ile İdari Binaları beraberinde Yalova Yolu üzerinde alışveriş merkezleri bu tip ofislerle buranın, değerinin daha da artacağını düşünüyorum. T2 projesi sene sonu burayı tamamlayan bir unsur olacaktır inşallah”dedi.

AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez’in de katıldığı ziyarette, Kentin iklimini de dikkate alarak 4 mevsim yeşil kalabilen bitki türleriyle ferah bir yaşam sunmayı ve çalışanları yeşile daha yakınlaştırmayı amaçlayarak projeyi hayata geçirdiklerinin altını çizen Göler İnşaat’ın sahibi Nurettin Göler, Başkan Alinur Aktaş’ı ağırlamaktan memnun olduklarını belirtti.

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BAŞKAN AKTAŞ: BURSAYA DEĞER KATACAK BİR PROJE DEDİ
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