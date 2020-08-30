Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 30
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1101
ALTIN
463.306
DOLAR
7.3349
STERLİN
9.8289
EURO
8.6893
Selin vurduğu köylerinden ayrılıyorlar
Son Dakika
Selin vurduğu köylerinden ayrılıyorlar
'KIŞ AYLARINDA RİSK 5 KAT ARTACAK'
Son Dakika
'KIŞ AYLARINDA RİSK 5 KAT...
'Sağlıkçılar, tedbirlerle mücadeleyi sürdürüyor'
Son Dakika
'Sağlıkçılar, tedbirlerle mücadeleyi sürdürüyor'
'Covid-19 geçiren annenin sütüne antikor geçiyor'
Son Dakika
'Covid-19 geçiren annenin sütüne antikor...
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu
Son Dakika
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu
İş fırsatları için hemen tıkla!

Başakşehir'de havaya ateş açan kişi ikna edilerek gözaltına alındı

Başakşehir'de etrafa ve bekçilere ateş açan kişi 4 saat sonra ikna edilerek gözaltına alındı

30 Ağustos 2020 Pazar 08:04
11 Okunma
Başakşehir'de havaya ateş açan kişi ikna edilerek gözaltına alındı

BAŞAKŞEHİR'de akşam saatlerinde devriye gezen gece bekçileri durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durması için ikazda bulundu. Bekçilerin ikazlarına aldırış etmeyen kişi yaya olarak kaçmaya başladı. Bir süre bekçilerden kaçan şüpheli belinden silahını çıkararak önce başına dayadı. "Yaklaşırsanız kendimi öldürürüm" diyen şüpheli daha sonra da etrafa ve bekçilere doğru ateş açtı. Olay yerine Özel Harekat polisleri de dahil çok sayıda polis sevk edildi. Bina içine saklanan şüpheli müzakereci polislerin yaklaşık 4 saatlik çalışması sonucu silahını da bırakarak teslim oldu. Gözaltına alınan şüphelinin 16 yıl kesinleşmiş cezası olan cezaevi firari Mehmet Bağ olduğu öğrenildi.

Olay Başakşehir, Kayabaşı Mahallesinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gazi Yaşargil Caddesi üzerinde devriye gezen gece bekçileri durumundan şüphelendikleri adının Mehmet Bağ (36) olduğu öğrenilen bir kişiyi durdurarak kimlik istedi. Durmayarak kaçmaya başlayan Bağ, kovalamacanın ardından belinden silahını çıkarak önce başına dayadı. Cadde üzerinde bir sitenin bahçesine giren  Bağ, başına dayadığı silah ile bekçilere "Yaklaşırsanız kendimi öldürürüm" diyerek direndi.

ETRAFA VE BEKÇİLERİN ÜZERİNE ATEŞ AÇTI

Gece bekçileri telsizden hemen olay yerine takviye ekiplerin gelmesi yönünde anons geçti. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bu sırada silahını başına dayayan Bağ, etrafa ve gece bekçilerinin üzerine rastgele ateş açtı. Bekçiler şüphelinin bacak kısmını hedef gözeterek silahla müdahale etti. Şüpheli Bağ, sol ayağından isabet almasına rağmen kaçmaya devam etti. Olay yerine gelen polisler Bağ'ın bulunduğu alan çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Çelik yeleklerini giyen polis ekipleri Bağ'ı ikna etmek için uzun süre uğraştı. Bu sırada olay yerine Özel harekat polisleri de çağrıldı. Herhangi bir olumsuzluğa karşı olay yerinde sağlık ekipleri hazır beklerken, itfaiye ekipleri de geldi.

ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ BİNAYA GİRDİ

Etrafa rastgele ateş açan Bağ, bir süre yaya olarak ilerledikten sonra 28 katlı binaya girerek saklandı. Özel harekat polisleri de dahil polis ekipleri binanın etrafını sararak önlem aldı. Müzakereci polis ekipleri Bağ'ın bulunduğu yeri tespit etmek için binaya girdi. Özel harekat polisleri de şüphelinin olduğu düşünülen boş dairelerin kapısını kırarak içeri girdi. Yapılan araştırmada elinde silahla kaçan şüphelinin 13. katta bulunan bir daire de olduğu tespit edildi. Önce müzakereci polisler şüpheli ile temas kurdu. Bir süre Bağ ile konuşan polis ekipleri şüpheliyi ikna etti.

GÖZALTINA ALINDI, BİNA SAKİNLERİ ALKIŞ TUTTU

Polis ekiplerinin yaklaşık 4 saatlik çalışması sonucu şüpheli silahı ile birlikte teslim oldu. Özel harekat polislerinin eşliğinde binadan çıkarılan Bağ'ı ekip aracıyla sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Şüphelinin gözaltına alındığını gören site sakinleri pencerelerden polisi alkışladığı görüldü. Şüphelinin götürülmesiyle vatandaşların rahat bir nefes aldığı görüldü.

ŞÜPHELİ CEZAEVİ FİRARİSİ

Öte yandan Mehmet Bağ'ın cezaevi firarisi olduğu, 16 yıl kesinleşmiş hapis cezasının yanı sıra 6 farklı dosyadan da aranmasının bulunduğu öğrenildi.

ŞÜPHELİNİN ARACI EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Şüpheliye ait olduğu öğrenilen lüks bir otomobil ise çekici yardımıyla emniyet otoparkına çekildi. Polis ekipleri yaptıkları incelemede park halinde duran lüks aracın üzerinde takılı olan plakanın sahte olduğunu otomobilin de borç yüzünden yakalanmasının olduğu tespit etti.

ŞÜPHELİNİN VURULMA ANI CEP TELEFON KAMERASINDA

Ayrıca, gece bekçisi ile şüpheli arasında ki kovalama anları bir vatandaşın çektiği cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, Bekçilerin şüpheliyi durdurmak için yere ateş açtığı ve şüphelinin de kaçtığı görülüyor.

Olayla ilgili başlatılan çok yönlü soruşturma sürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BaşakşehirSilahBekçiPolis
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Selin vurduğu köylerinden ayrılıyorlar
Selin vurduğu köylerinden ayrılıyorlar
Karadenizli balıkçıların '1 Eylül' hazırlığı
Karadenizli balıkçıların '1 Eylül' hazırlığı
Atatürk posteriyle havalandı
Atatürk posteriyle havalandı
Açlık grevi başlattı
Açlık grevi başlattı
Başkan Bay'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Başkan Bay'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Koronavirüs ve kadına şiddeti sokaklara resmettiler
Koronavirüs ve kadına şiddeti sokaklara resmettiler
Ay çekirdeği üreticinin yüzünü güldürdü
Ay çekirdeği üreticinin yüzünü güldürdü
Sosyal mesafesiz düğüne 82 bin 350 lira ceza
Sosyal mesafesiz düğüne 82 bin 350 lira ceza
Şehit Sözleşmeli Er Çıkın, memleketine uğurlandı
Şehit Sözleşmeli Er Çıkın, memleketine uğurlandı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim