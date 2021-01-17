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Bartın’da gemi battı
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Bartın’da gemi battı

Bartın İnkum açıklarında geminin battığı görülürken, bir kısmı su yüzeyinde kaldı.

17 Ocak 2021 Pazar 13:03
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Bartın’da gemi battı

Denizin yaklaşık 200 metre açığında geminin battığı görülürken, gemi personelinin durumu hakkında bilgi edinilemedi. Batan geminin çevresinde bulunan 3 geminin ise şiddetli rüzgar ve dalgalar nedeniyle bölgeye ulaşamadığı görüldü. Kıyıya jandarma ve 112 Acil ekipleri gelirken, kurtarma çalışmalarına başlanacak. 

VALİ GÜNER: GEMİDE 15 KİŞİ OLDUĞU BİLGİSİ VAR 

Bartın Valisi Sinan Güner, “Şu anda gemide 15 kişinin olduğu, filikalarda mahsur kaldığı bilgisi var. Bartın limanında bulunan bütün gemileri kurtarma çalışması için bölgeye göndereceğiz. Şu anda bir vefat haberi gelmedi.” dedi.

15 KİŞİ FİLİKALARDA 

Bartın Valisi Sinan Güner geminin Rus bandıralı kuru yük gemisi olduğunu, 15 kişinin 3 filikaya binerek kurtulduğunu, ancak hava şartlarının kötü olması nedeniyle filikaların sürüklendiğini belirterek, şu anda can kaybı olmadığını açıkladı. Bölgede Sahil Güvenlik ve AFAD ekipleri kurtarma çalışması için hazırlıklarını yapıyor.

DHA

Son Güncelleme: 17.01.2021 13:24
Anahtar Kelimeler:
BartınGemiKazaBatık
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