Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 24
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
ALTIN
503.63
DOLAR
8.6633
STERLİN
12.0628
EURO
10.3034
İSFANBUL Tema Park eğlence severlerle yeniden buluştu
İSFANBUL Tema Park eğlence severlerle...
TCDD, reklam alanları kiraya verecek
TCDD, reklam alanları kiraya...
Ankara'da 55 arsa satılacak
Ankara'da 55 arsa satılacak
DHMİ, 10 personel alacak
DHMİ, 10 personel alacak
Develi’de 9 dönüm tarla satılacak
Develi’de 9 dönüm tarla...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bartın’da bayramda köylerde yöresel etkinlikler yasaklandı

Bartın Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında Kurban Bayramı’nda köylerde yöresel nitelikteki etkinliklerin yapılmamasına karar verdi.

11 Temmuz 2021 Pazar 17:44
6 Okunma
Bartın’da bayramda köylerde yöresel etkinlikler yasaklandı

Bartın Valiliği, Kurban Bayramı’na yönelik kararlar aldı. Valiliğin aldığı kararla, bölgede bir gelenek halinde uygulanan, köylerin ve mahallelerin toplu halde ve karşılıklı olarak birbirlerini ziyaret etmeleri, ziyaretlerde toplu yemek ve güreş gibi çeşitli etkinlikler yapılması yasaklandı. Valiliğin kararı şöyle:

“Ülkemizde Delta varyantı koronavirüs vakalarının görülmesi ve sayısı az da olsa ilimizde ve çevre illerde bu varyanta rastlanması nedeniyle, köy muhtarları da dahil olmak üzere konunun bütün taraflarıyla yapılan değerlendirmeler sonucunda, aile ve akraba arasındaki bayramlaşma etkinlikleri dışında, yöresel nitelikteki özel etkinliklerin tedbir olarak yapılmamasının uygun olacağı sonucuna varılmıştır.”

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bartın ValiliğiKoronavirüsKurban BayramıEtkinlikYasak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İzmir'de 2 milyon 340 bin kaçak makaron ele geçirildi
İzmir'de 2 milyon 340 bin kaçak makaron ele geçirildi
Mendirek nedeniyle caretta kumsalı 100 metre eridi
Mendirek nedeniyle caretta kumsalı 100 metre eridi
Ölümle tehdit eden koca şiddetinden KADES’le kurtuldu
Ölümle tehdit eden koca şiddetinden KADES’le kurtuldu
Yusufeli'nin yeni yerinde 2 bin 904 hak sahibinin 'kura' heyecanı 
Yusufeli'nin yeni yerinde 2 bin 904 hak sahibinin 'kura' heyecanı 
İki kardeş gölette boğuldu
İki kardeş gölette boğuldu
Van'da kaçak göçmenlerin taşındığı minibüs kazasında ölü sayısı 12'ye çıktı
Van'da kaçak göçmenlerin taşındığı minibüs kazasında ölü sayısı 12'ye çıktı
Sıcaktan bunalanlar Konyaaltı sahilinde sabahladı
Sıcaktan bunalanlar Konyaaltı sahilinde sabahladı
İnşaat çalışanı gibi giyinip, şantiyeden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı
İnşaat çalışanı gibi giyinip, şantiyeden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı
İzmir'de denizde erkek cesedi bulundu
İzmir'de denizde erkek cesedi bulundu

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma