Bartın'daki yolda 8 noktada toprak kayması

BARTIN - Bartın’ın Kumluca ve Abdipaşa beldeleri arasındaki yolda 8 noktada heyelan meydana geldi.



Bartın genelinde son 1 aydır etkili olan yoğun yağmurlar sonrasında Kumluca beldesi ile Abdipaşa beldesini birbirine bağlayan 18 kilometrelik yolda son bir haftada 8 yerde heyelan meydana geldi. Akörensöküler köyü ile Ceyüpler köyü arasındaki yolda ise asfalt yolda büyük yarıklar oluştu. Bir şeridinin kapalı olduğu yolda ekipler sabah saatlerinde yolun onarımı için çalışma başlattı.



Akörensöküler köyü muhtarı Şahin Başol, “Geçen yıl 11 Ağustos’ta yaşanan büyük sel felaketinin sonrasında bu yolda birçok alanda heyelanlar yaşanmıştı. Tamiratı sonrasında bu yıl yağan yüksek kar örtüsünün sonrasında yağmurlar tamamen toprağın aşağıya doğru kaymasına neden oldu. Şu anda 8 ayrı bölgede yolda büyük yarıklar oluştu. Yol güzergahında bulunan birçok evde önümüzdeki yağışlarda büyük tehlike altında olduğunu söyleyebilirim. En kısa sürede buraya bir çözüm bulunması gerekir” dedi.