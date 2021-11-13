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Barışmak için buluşan husumetliler arasında silahlı kavga çıktı: 4 yaralı

Diyarbakır'da, aralarındaki husumeti bitirip, barışmak için kıraathanede bir araya gelen iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

13 Kasım 2021 Cumartesi 08:51
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Barışmak için buluşan husumetliler arasında silahlı kavga çıktı: 4 yaralı

Olay, gece saatlerinde Yenişehir ilçesi Ali Emiri 3'üncü sokakta meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan iki grup, barışmak için kıraathanede bir araya geldi. Kıraathane içerisinde bir süre görüşen iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine henüz kimliği belirsiz kişilerce tabancayla ateş açıldı. Silahkavgada her iki taraftan da isimleri öğrenilemeyen 4 kişi yaralandı. 

Kıraathanede bulunan müşteriler ise kendilerine dışarı atarak, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi. 

Öte yandan çok sayıda çevik kuvvet polisinin de sevk edildiği bölgede güvenlik önlemi alındı. Olay yeri inceleme ekipleri ise kıraathane içerisinde bulunan boş kovanları muhafaza altına aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
DiyarbakırHusumetKavgaSilahYaralı
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