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Barınakta temizlik yapıp, sokak hayvanlarını besliyorlar

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği üyesi hayvanseverler, koronavirüs tedbirlerine dikkat ederek, günlerinin bir bölümünü derneğe ait 'can evi' olarak adlandırılan barınakta temizlik yapıp, sokak hayvanlarını besleyerek geçiriyor.

12 Nisan 2020 Pazar 08:57
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Barınakta temizlik yapıp, sokak hayvanlarını besliyorlar

Keşan Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği üyeleri, koronavirüse karşı alınan tedbirlere dikkat ederek, günün belirli saatlerinde, sırayla İspat Cami Mahallesi'ndeki derneğe ait 'can evi' olarak adlandırılan barınağa gidiyor. Hayvanseverler, temizlik yapıp, sokak hayvanlarını besliyor ve yaralı hayvanların ilaçlarını vererek, bakımı gerçekleştiriyor. Beslenme imkanı azalan sokak hayvanları için de belediye ekipleriyle birlikte şehir genelinde belirli noktalara mama dağıtılıyor.

'HER GÜN BUNU YAPMAK ZORUNDAYIZ'

Keşan Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği Başkanı Sevinç Cebeci, koronavirüsle ciddi mücadele yürütüldüğünü belirterek, "Bizler, sokak canlarını beslemek ve koruma zorundayız. Zaman zaman dışarı çıkmak zorundayız. Her gün, belirli saatlerde 'can evi'mize geliyoruz. Burada yeni doğum yapan, sakat, yaralı, uyuzlu ve yavru köpeklerimiz var. Her gün saat 11.00'de buraya gelip, onların temizliğini yapıp, ilaçlarını ve mamalarını veriyoruz. Her gün bunu yapmak zorundayız. Sayımız da az. Sırayla gelerek bunları yapıyoruz" dedi.

'SOKAK CANLARINA DA SAHİP ÇIKALIM'

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokak hayvanlarının beslenme imkanının azaldığını anlatan Cebeci, "Esnaf ve diğer vatandaşlar evlerinde olduğu için bu canlar sahipsiz kaldı. Vatandaşlarımızdan ricam, evlerinden çıkmayabilirler ama kapılarının önüne veya çöp bidonlarının kenarına artan yemekleri ve bir kap da su koymaları. O zaman bizim yükümüz daha hafiflemiş olacak. Sahillerde de bu durum aynı. Oradaki canlar da maalesef kötü durumda. Yine burada kalanların desteğine ihtiyacımız var. Hastalıkla mücadele ederken, bu sokak canlarına da sahip çıkalım. Onlara sahip çıkarken, insanlık ve vatandaşlık görevimizi yapmış olacağız" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
EdirneKeşanHayvanSokak HayvanlarıBeslenmeBarınmaHayvansever
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