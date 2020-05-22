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Barajdaki balık ölümlerinin nedeni sudaki oksijen değerinin düşmesi

TEKİRDAĞ'ın Malkara ile Şarköy ilçeleri arasında 'Trakya'nın GAP'ı' olarak nitelendirilen Çokal Barajı ile Karakarlı Deresi'ndeki balık ölümleriyle ilgili inceleme sürüyor. Çokal Barajı'ndaki balık ölümlerine sudaki oksijen miktarının düşmesinin neden olduğu belirlenirken, Karakarlı Deresi'ne ise dışarıdan müdahale olmadığı bildirildi.

22 Mayıs 2020 Cuma 09:46
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Barajdaki balık ölümlerinin nedeni sudaki oksijen değerinin düşmesi

Trakya’nın büyük bölümünün içme suyu ihtiyacını karşılamak üzere Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yaptırılan ve 'Trakya'nın GAP'ı' olarak nitelendirilen, Malkara'nın Balabancık ve Çimendere mahalleleri güzergahından gelen Çokal Barajı'nda balık ölümleri yaşandı.

Gökbüvet Derekavuşu mevkiindeki barajda kıyıya vuran binlerce sazan, aynalı sazan, kara sazan, bulgar sazanı, tatlı su kefali, söğüt balığı, miryana ve kızılkanat bölgede endişeye neden oldu. Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, balık ölümlerinin yaşandığı Çokal Barajı'nda incelemelerde bulundu. İncelemede, sudaki oksijen miktarının sıfır olduğu belirlendi., balık ölümlerinin de bu nedenle kaynaklandığı saptandı. Yetkililer, havaların ısınmasıyla baraj gölündeki su sıcaklığının artmasının oksijen kaybına neden olduğunu belirterek, bölgedeki vatandaşların ölü balıkları toplayıp tüketmemelerini istedi.

KARAKARLI DERESİ'NDEKİ BALIK ÖLÜMLERİ

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinin Büyükkarakarlı Mahallesi'nden geçen Karakarlı Deresi'nde de binlerce balık, telef oldu. Su yüzeyine çıkan kefal, sazan, turna ve kızılkanat ölüleri mahalle halkını endişelendirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, incelenmek üzere ölü balıklardan ve dere suyundan numune aldı. Yapılan ilk incelemede dereye dışarıdan herhangi bir müdahale olmadığı belirlendi. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri, dereye kimyasal bir atık bırakıldığı yönünde herhangi bir bulguya rastlanılmadığını belirterek, ölü balıklar ve sudan alınan numunelerin laboratuvarlarda incelenmesinin sürdüğünü söyledi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TekirdağMalkaraŞarköyÇokal BarajıKarakarlı DeresiBalıkölümOksijen
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