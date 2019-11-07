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Baraj havzasında doğal ıspanak yetiştiriyorlar

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi Mollahasanlar köyünde, yaz aylarında suların çekildiği baraj havzasında susuz tarımın yanı sıra gübre ve zirai ilacın da kullanılmadığı doğal ıspanak üretimi yapılıyor.

Baraj havzasında doğal ıspanak yetiştiriyorlar

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi Mollahasanlar köyünde, yaz aylarında suların çekildiği baraj havzasında susuz tarımın yanı sıra gübre ve zirai ilacın da kullanılmadığı doğal ıspanak üretimi yapılıyor.

07 Kasım 2019 Perşembe 11:10
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Baraj havzasında doğal ıspanak yetiştiriyorlar

ÇANAKKALE - İlçeye 15 kilometre uzaklıktaki Mollahasanlar köyünde tarlaların büyük bölümü, 23 yıl önce Bayramiç Barajı'nın yapımıyla havza içinde kaldı. Kurak geçen yaz aylarını fırsat bilen köylüler ise suyun azalmasıyla havzada bulunan tarım alanlarına yeniden kavuşuyor. Köylüler azalan suyla balçığa dönen baraj havzasında sulama ihtiyacı duymadan ıspanak üretimi yapıyor. Bütün yıl boyunca Kaz Dağları'ndan akan, Karamenderes çayı ve derelerin getirdiği alüvyonlu topraklara ıspanak ekimi yapan köylüler, susuz tarımın yanı sıra hiç gübre ve zirai ilaç da kullanmadan barajın bereketli topraklarında doğal ıspanak yetiştiriyor. Önemli bir gelir elde eden köylüler, sulama yapılmadığı için ıspanak tarlasında yabani otların da bitmediğini ifade ediyor. 

Köy sakini Yurdanur Özmen, sulama yapılmayan ıspanak tarlalarında yabani ot bitmediğini, doğal ortamda kaliteli ıspanak üretimi gerçekleştirdiklerini ve vatandaşların da bu ıspanakları gönül rahatlığıyla tüketebileceklerini söyledi. Özmen, özellikle çok büyük ıspanak tarlalarında mahsulün toplanmadığını, biçildiğini bu nedenle de yabani otların ıspanağa karışmasına engel olunamadığını belirterek, "Biz ıspanaklarımızı topladıktan sonra köyümüze getiriyoruz. Bir kez daha elden geçirerek, yıkayıp satışa hazır hale getiriyoruz. Ben son dönemdeki ıspanak zehirlenmelerinin yabani otlardan değil, zirai ilaçlardan olduğu düşüncesindeyim. Eğer dikkat edilmezse, zirai ilaç atılan bütün meyve ve sebzeler insanı zehirleyebilir" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Baraj HavzasıDoğal ıspanak
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