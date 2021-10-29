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Balon balığı tebliği değişiyor, kuyruk alımı geri geliyor

AKDENİZ'de en tehlikeli istilacı tür balon balığının ücret karşılığı avlanması uygulamasında şu ana kadar teslimatı yapılan balık sayısı 5 bin 66 oldu. Vücut olarak teslimatı balıkçılara zahmetli geldiği ve beklenen düzeyde av oluşmadığı için, kuyruk alımı da yapılabilecek şekilde yeniden tebliğ değişikliğine gidiliyor.

29 Ekim 2021 Cuma 10:13
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Balon balığı tebliği değişiyor, kuyruk alımı geri geliyor

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'nün Süveyş Kanalı’ndan geçerek Akdeniz'e göç eden en tehlikeli tür ve zehri siyanürden 1200 kat daha güçlü balon balığı popülasyonunun azaltılması amacıyla başlattığı satın alma kampanyasında şu ana kadar beklenen sonuçlara ulaşılamadı.

3 YILDA 16.5 MİLYON BALON BALIĞI HEDEFİ

Mayıs ayında Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren, Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesine İlişkin Karara göre balon balığının benekli türünden 500 bine kadar avlayanlara tanesine 5 lira, diğer türlerini avlayanlara ise 5 milyona kadar tanesine 50 kuruş ödeme yapılıyor. 2021, 2022 ve 2023 yıllarını kapsayan tebliğe göre, yıllık 5,5 milyon olmak üzere, toplamda 16,5 milyon balon balığının ekosistemden çıkartılması hedefleniyor.

10 İLDE 64 ALIM NOKTASI

İlk defa 2020 yılında başlatılan uygulamada sadece Akdeniz illeri yer alırken, bu yılki uygulamaya Ege illeri de eklendi. Akdeniz ve Ege'ye kıyısı olan 10 il destek kapsamına alındı. Tebliğ kapsamında Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Edirne, Hatay, İzmir, Mersin ve Muğla illerinde balıkçı barınakları ve tarım ilçe müdürlükleri aracılığıyla 64 alım noktası oluşturuldu.

BEKLENEN DÜZEYDE AV GERÇEKLEŞMEDİ

10 ilde belirlenen 64 balon balığı alım noktasında, temmuz ayından bu yana Tarım ve Orman İlçe Müdürlükleri ile balıkçı barınaklarına getirilen balon balığı sayısı 5 bin 66 oldu. Alım noktalarındaki yetkililer, 2020 yılında uygulanan kuyruk alımına göre, bu yılki tüm vücut halindeki alım şeklinin balıkçılar için zahmetli olduğunu kaydetti.

YAZ DÖNEMİ AV YASAĞI DA ETKİLEDİ

Balıkçılar için alım gününe kadar tüm vücut halinde avlanan balon balıklarının muhafazası ve taşınması gibi işlemler zor geldiği için beklenen düzeyde talep oluşmadığı açıklandı. Avlanan balon balığı sayısındaki azlığın diğer bir nedeni olarak da yaz dönemindeki av yasakları ve küçük ölçekli balıkçıların birçoğunun ikinci bir işte çalışıyor olması gösterildi.

TEBLİĞ DEĞİŞİYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'nce, Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ'de değişiklik için çalışma başlatıldı. Balıkçıların 2020 yılında olduğu gibi balon balığı avına rağbet göstermelerini sağlamak için, yeniden kuyruk alımı uygulaması hayata geçirilecek. Bu konuda tebliğde yapılacak değişikliğin ise kasım ayı içinde yürürlüğe girmesi ve balon balığı avcılığının artması hedefleniyor.

23 BİN TL'YE YAKIN ÖDEME

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü verilerine göre, temmuz ayından bugüne kadarki süreçte destek kapsamında, balıkçılar tarafından avlanan ve teslimi yapılan toplam 5 bin 66 balon balığı karşılığında, 23 bin TL'ye yakın ödeme yapıldı. Tebliğ kapsamındaki Akdeniz ve Ege denizlerine kıyısı olan 10 ilden Edirne, Balıkesir ve Çanakkale dışındaki 7 ilden alım gerçekleşti.

EN ÇOK ANTALYA'DA AVLANDI

Bu yılki alımlarda 1885 balon balığıyla Antalya ilk sırada yer alırken, toplamda 8 bin 500 TL'ye yakın ödeme yapıldı. Muğla'dan 1398 balık teslim edildi ve 5 bin 770 TL ödeme yapıldı. Hatay'da 3 bin 772, Mersin'de 3 bin 505 balon balığı teslimatı yapıldı. Balığın görüldüğü en kuzey nokta İzmir olurken, şu ana kadar İzmir'de avlanan 66 balon balığı teslimatı oldu.

BENEKLİ TÜR YOĞUNLUĞU

Tür bazlı avlanan balon balıklarına bakıldığında ise 4 bin 208 adetle benekli (gümüş yanaklı) balon balığı ilk sırada yer alıyor. Diğer türler ise altın balon balığı, Süveyş balon balığı, cüce balon balığı, dikenli balon balığı olarak sıralanıyor. Alımı yapılan balon balıklar ise imha edildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Balon BalığıAkdenizAntalya
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