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Balkonda intihar

İZMİR’in Çiğli ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Şengül K., balkonda kendini çamışır ipiyle asarak, yaşamına son verdi.

Balkonda intihar

İZMİR’in Çiğli ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Şengül K., balkonda kendini çamışır ipiyle asarak, yaşamına son verdi.

14 Ocak 2020 Salı 08:26
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Balkonda intihar

Olay, saat 03.00 sıralarında Çiğli ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi’ndeki apartmanda meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Şengül K., oturduğu dairenin balkonuna çıkarak önce boynuna çamaşır ipi sardı, daha sonra da 3’üncü kattan atladı. Şengül K.’yi balkonda asılı halde gören apartman sakinleri, durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Şengül K.’yi gören yakınları sinir krizi geçirirken, İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri Şengül K.’yi asılı olduğu yerden indirirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Şengül K.’nın öldüğü belirlendi. Şengül K.’nın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adlı Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anahtar Kelimeler:
İzmirÇiğliIntihar
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