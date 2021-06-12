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BALKANTÜRKSİAD YÖNETİMİ VEKİL ESGİN’İ AĞIRLADI…

12 Haziran 2021 Cumartesi 12:46
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BALKANTÜRKSİAD YÖNETİMİ VEKİL ESGİN’İ AĞIRLADI…

MUSTAFA YILDIZ

BURSA

Balkan Rumeli Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BALKANTÜRKSİAD) Başkanı Fatih Şakir ve yönetim kurulunun toplantısına konuk olan AK Parti Bursa Milletvekili ve aynı zamanda TBMM Türkiye-Sırbistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Mustafa Esgin, Balkan coğrafyasının büyük bir zenginlik olduğunu ifade etti. AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Pandemi sürecinde yaptığımız hizmet ve yatırımlara normalleşme süreciyle birlikte hız vereceğiz dedi. 

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin’i ağırlamaktan mutlu olduklarını söyleyen BALKANTÜRKSİAD Başkanı Fatih Şakir de, “Vekilimiz Sayın Mustafa Esgin aynı zamanda BALKANTÜRKSİAD’ın üyesidir ve çalışmalarını takdirle izliyoruz şeklinde konuştu. Esgin, "Gönül coğrafyamız Balkanlar büyük bir zenginliği taşıyor. Bursa’mız da o zenginliği bütünüyle yaşayan bir şehirdir. Balkan kökenli iş insanlarımızın kadim şehir Bursa’mızın ekonomik, sosyal ve kültürel hayatına hizmet etmelerinin yanında Türkiye ve Balkan ülkeleri arasındaki işbirlikleri hem Balkan Türklerini hem de Bursalıları mutlu ediyor diye konuştu. 

BALKANTÜRKSİAD Başkanı Fatih Şakir ve yönetim kuruluna yeni dönemde başarılar dileyen Esgin, 

Bursa'nın devam eden proje ve yatırımlarla ilgili iş insanlarını bilgilendirerek şunları söyledi Bursa’nın karayolu, raylı sistemler, deniz ve havayoluyla ulaşılabilir bir şehir olma yönündeki çalışmalarımız sonuç veriyor. Pandemi döneminde yaptığımız yatırımlara normalleşme süreciyle birlikte 2021 yılının ikinci yarısında hız vereceğiz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş, pandemi sürecini fırsata çevirerek kent içi ulaşımın rahatlaması noktasında önemli çalışmaları hayata geçirdi. Acemler Kavşağı’nda 7 aşamalı bir projeksiyonu uygulamaya başladık. Aşamaların bir kısmını tamamladık ve çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Buradaki çalışmalar tamamlandığında Acemler Kavşağı trafiğinde yüzde 30’luk rahatlama sağlayacağız. Yine, Emek – Şehir Hastanesi metro hattının yanı sıra, Üniversite – Görükle hattının tamamlanmasıyla birlikte, şehir içi raylı sistemin 2023’te 55 km’den 65 km’ye çıkaracağız. 

BURSA YATIRIMLARI HIZLANACAK.

Ulaşılabilir bir kent olma noktasında en önemli hedeflerimizden birisi olan hızlı tren Bursalıların heyecanla beklediği bir proje. Pandemi döneminde yapılan 9.5 milyarlık ihaleyle Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Yüksek Standartlı Demiryolu Hattı yatırımımızın finansman sorunu ortadan kalktı. Ancak bunun sadece hızlı ve konforlu ulaşım sağlayacak bir yatırım gözüyle bakmamamız gerekiyor. Hızlı tren Bursa’nın ihracatına da büyük katkı sağlayacak. Bursa’dan yapılan ihracatın büyük çoğunluğu kara yoluyla yapılıyor. Hızlı treni Gemlik ve Bandırma Limanlarına da bağlayarak deniz yolu ve raylı sistemlerin ihracatta daha aktif kullanılmasına imkan tanıyacağız. 

ULAŞILABİLİR KENT BURSA.

Pandemi dönemi tüm dünyada ve ülkemizde en çok havayolu ulaşımını etkiledi. Bursa Yenişehir Havaalanımızda pandemi sebebiyle ara verilen uçuşlara Büyükşehir Belediye Başkanımız ve İl Başkanımız ile birlikte THY yönetimiyle görüşerek yeniden başlattık. Şuan 14 aylık bir aradan sonra Trabzon, Erzurum ve Muş illerimize aktarmasız direkt uçuşlarımız haftada 3 gün olarak tam doluluk oranlarına yakın uçuyor. Havayoluyla ulaşım konusunda vatandaşlarımızın ve özellikle hemşehri derneklerimizin yoğun talepleri var. 

BURSA MERKEZLİ HAVAYOLU MARKASI KURULABİLİR 

BALKANTÜRKSİAD üyelerinin sorularını da yanıtlayan Esgin, havayolu ulaşımının daha etkin olması yönünde gelen bir soru üzerine şunları söyledi, Bursa’mızın yurt içi ve yurt dışına havayoluyla ulaşımında daha etkin bir role sahip olması için yetkili kurumlarla görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Bu noktada uçuşlar İstanbul ve Ankara merkezli planlanıyor. Fakat Bursa olarak geçmişte havayolunda yapılmış başarı hikâyelerimiz var. Balkan kökenli iş insanı rahmetli Ali Osman Sönmez'in hem de 70'li yıllarda yaptığı gibi kendi havayolu markamızı kurabilir ve Bursa merkezli uçuşları planlayabiliriz. Bursa olarak havayolunda kendi başarı hikâyemizi yeniden yazabiliriz. Bunun için tüm altyapı mevcut. 

HAVAYOLU İÇİN BABAYİĞİT ÇIKABİLİR. 

Bursa merkezli Anadolu'nun talep yoğunluğu olan tüm kentlerine iç hat uçuşlarını kendimiz planlayabiliriz. Sabiha Gökçen Havalimanı'nın yüzde 30 kapasitesini Bursalı yolcularımız karşılıyor. Bunu kendi havayolu markamıza çekebiliriz. Ayrıca Avrupa Ülkeleri ve Rusya gibi ülkere kargo taşımacılığı yaparken Ortadoğu ülkelerinden gelen yabancı turistleri kendi havaalanımıza taşıyabiliriz. Ben bunun imkansız olmadığını düşünüyorum. TOGG üretimindeki babayiğitler gibi kendi havayolu markamızı çıkaracak vizyon, enerji ve sinerjiye sahibiz Dedi.

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