Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 25
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.382,44
ALTIN
955,87
DOLAR
17,41
STERLİN
20,70
EURO
17,56
Erciyes Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Erciyes Üniversitesi Sözleşmeli Personel...
Kapadokya Alan Başkanlığı personel alacak
Kapadokya Alan Başkanlığı personel...
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim üyesi alacak
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim...
Lisansüstü Programlara Öğrenci Alınacak
Lisansüstü Programlara Öğrenci Alınacak
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Sözleşmeli personel alacak
Gaziantep İslam Bilim ve...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Balıkesir'de sünnet düğünü kana bulandı: 3 ölü, 5 yaralı

BALIKESİR'in Bigadiç ilçesine bağlı kırsal Güvemçetmi mahallesinde gerçekleşen sünnet düğününde, aralarında husumet bulunan 2 aile üyelerinin karıştığı silahlı kavgada, 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

16 Temmuz 2022 Cumartesi 09:03
Balıkesir'de sünnet düğünü kana bulandı: 3 ölü, 5 yaralı

Olay, saat 22.30 sıralarında Bigadiç ilçesi kırsal Güvemçetmi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Güvemçetmi Mahallesi'nde düzenlenen bir sünnet düğününe Macarlar Mahallesi'nden kişiler de katıldı.  Aralarında daha önceden husumet bulunan 2 aile üyeleri düğünde karşılaşınca, kavga çıktı. Taraflar birbirlerine silahla ateş etti. Olay yerine ihbar üzerine çok sayıda jandarma ve sağlık görevlileri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafında yapılan kontrolde S.Y., A.Y. ve A.S'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. 5 yaralı ise ambulanslarla Balıkesir Şehir Hastanesine ve Balıkesir Tıp Fakültesine götürüldü. 2'si ağır 5 kişinin tedavisi devam ederken, jandarma tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BalıkesirBigadiçGüvemçetmi MahallesiDüğünSünnetSünnet DüğünüKavgaCinayet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Diyarbakır’da sıcaklık 40 dereceyi aştı
Diyarbakır’da sıcaklık 40 dereceyi aştı
Manisa'da orman yangını
Manisa'da orman yangını
'Ulusal öneme haiz sulak alan' ilan edilen gölde balık ölümleri
'Ulusal öneme haiz sulak alan' ilan edilen gölde balık ölümleri
Sümela Manastırı'na gidilen patikada taş düştü; 2 yaralı
Sümela Manastırı'na gidilen patikada taş düştü; 2 yaralı
Van'da 15 Temmuz şehitleri için zirve tırmanışı 
Van'da 15 Temmuz şehitleri için zirve tırmanışı 
Bayram yoğunluğu yaşanan sahilde 'izmarit' kirliliği
Bayram yoğunluğu yaşanan sahilde 'izmarit' kirliliği
Kapadokya’da balonlar, Türk bayrakları ve Ömer Halisdemir posteriyle havalandı
Kapadokya’da balonlar, Türk bayrakları ve Ömer Halisdemir posteriyle havalandı
İzmit'te demir çelik fabrikasında yangın
İzmit'te demir çelik fabrikasında yangın
Ödünç aldıkları araçla çocuk parkına uçtular: 1 ölü, 1 yaralı
Ödünç aldıkları araçla çocuk parkına uçtular: 1 ölü, 1 yaralı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول