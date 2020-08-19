Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
İsrail'den BAE'ye ilk darbe
Son Dakika
İsrail'den BAE'ye ilk darbe
'Ülkemizin dışa bağımlılığını bitirecek adımları tek tek atıyoruz'
Son Dakika
'Ülkemizin dışa bağımlılığını bitirecek adımları...
Çalımbay: İnşallah Avrupa'da çok başarılı olacağız
Son Dakika
Çalımbay: İnşallah Avrupa'da çok başarılı...
Beşiktaş’ta hazırlıklar sürüyor
Son Dakika
Beşiktaş’ta hazırlıklar sürüyor
Bakan Pekcan açıkladı! 1 Eylül'de başlayacak
Son Dakika
Bakan Pekcan açıkladı! 1 Eylül'de...
İş fırsatları için hemen tıkla!

BALIKESİR'DE FECİ KAZA!

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, yüzmek için gittikleri plajdan dönen baba-kızın içinde bulunduğu otomobil, şarampole düşen aracı kaldırmak için duran vince çarptı. Kazada otomobil sürücüsü baba Habil Kutluay (70) hayatını kaybetti, kızı Damla Kutluay (40) ağır yaralandı.

19 Ağustos 2020 Çarşamba 16:23
0 Okunma
BALIKESİR'DE FECİ KAZA!

Burhaniye ilçesinde, saat 11.00 sıralarında yaşanan kaza iddiaya göre şöyle meydana geldi;

Habil Kutluay ve kızı Damla Kutluay, sabah saatlerinde denizde yüzmek için plaja gitti. Baba-kız, daha sonra evlerine dönmek için Habil Kutluay'ın kullandığı 16 F 8649 otomobil ile yola çıktı. Ancak baba-kızın otomobili, evlerine bir kilometre kala, şarampoe düşen bir aracı kaldırmak için yol kenarında duran 10 RH 775 plakalı vince arkadan çarptı.

Kazada, Habil Kutluay olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Damla Kutluay ise Burhaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Damla Kutluay'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kazanın ardından polis, adı açıklanmayan vinç sürücüsünü gözaltına aldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BalıkesirBurhaniyeTrafik Kazası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rize'de 'el emeği' doğal çay üretimine başlandı
Rize'de 'el emeği' doğal çay üretimine başlandı
Kolombiya'dan gelen gemide 72 kilo kokain ele geçirildi
Kolombiya'dan gelen gemide 72 kilo kokain ele geçirildi
Antalya OSB'de fabrika yangını
Antalya OSB'de fabrika yangını
Koronavirüs tedavisi gören Çumra Belediye Başkanı Oflaz hayatını kaybetti
Koronavirüs tedavisi gören Çumra Belediye Başkanı Oflaz hayatını kaybetti
Yolcu otobüsü şarampole düştü: 30 yaralı
Yolcu otobüsü şarampole düştü: 30 yaralı
Kızının düğünü için barıştığı eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
Kızının düğünü için barıştığı eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
Çocukların kavgasına büyükler de karıştı: 3 ölü, 1 yaralı
Çocukların kavgasına büyükler de karıştı: 3 ölü, 1 yaralı
Bakan Koca: Kurallara uyulsun, okullara dönülsün
Bakan Koca: Kurallara uyulsun, okullara dönülsün
Bakan Kurum: 1,5 milyon konutun dönüşümünü 5 yıl içinde tamamlayacağız
Bakan Kurum: 1,5 milyon konutun dönüşümünü 5 yıl içinde tamamlayacağız

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı