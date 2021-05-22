Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 16
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1452
ALTIN
509.312
DOLAR
8.3913
STERLİN
11.9128
EURO
10.2074
3 öğretim üyesi alacak
3 öğretim üyesi alacak
31 Öğretim Üyesi alıyor
31 Öğretim Üyesi alıyor
59 adet taşınmazı ihaleyle kiraya veriyor
59 adet taşınmazı ihaleyle...
Gaziantep'te konut imarlı arsa hasılat paylaşımı yöntemiyle satılacak
Gaziantep'te konut imarlı arsa...
9 adet ATM alanı ihale ile kiraya verilecek
9 adet ATM alanı...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Balık tutmak için girdiği Dicle Nehri'nde akıntıya kapılıp, kayboldu

DİYARBAKIR'da, Dicle Nehri’ne balık tutmak için giren Hamdullah Polat (37) akıntıya kapılarak kayboldu. Polat'ın bulunması için çalışma başlatıldı.

22 Mayıs 2021 Cumartesi 09:53
6 Okunma
Balık tutmak için girdiği Dicle Nehri'nde akıntıya kapılıp, kayboldu

Olay, akşam saatlerinde merkez Yenişehir ilçesinin kırsal Hantepe mahallesinden geçen Dicle Nehri kıyısında meydana geldi. İddiaya göre, Hamdullah Polat, ismi öğrenilemeyen kuzeniyle birlikte balık tutmak için Dicle Nehri kıyısına geldi. Suya giren Polat, bir süre sonra akıntıya kapılıp, gözden kayboldu. Kuzenin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

İhbarla bölgeye gelen güvenlik güçleri bölgede önlem alırken, AFAD ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri ise Dicle Nehri'nde arama çalışması başlattı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
DiyarbakırDicle NehriBalıkAkıntı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Diyarbakır Havalimanı, onarım için 30 gün uçuşa kapalı
Diyarbakır Havalimanı, onarım için 30 gün uçuşa kapalı
Tarlalar, mera oldu
Tarlalar, mera oldu
Yasa dışı bahis' hesaplarında 217 milyon dolar hareketlilik
Yasa dışı bahis' hesaplarında 217 milyon dolar hareketlilik
Mersin'de terör operasyonu: 10 gözaltı
Mersin'de terör operasyonu: 10 gözaltı
Bekçilerin denetiminden kaçtı, bahçede saklanırken yakalandı
Bekçilerin denetiminden kaçtı, bahçede saklanırken yakalandı
Datça açıklarında deprem
Datça açıklarında deprem
Yolda karşılaştığı husumetlisini tüfekle öldürdü
Yolda karşılaştığı husumetlisini tüfekle öldürdü
İzmir ve Balıkesir'de fırtına tekneleri batırdı
İzmir ve Balıkesir'de fırtına tekneleri batırdı
3 çocuk annesi bıçaklanarak öldürüldü
3 çocuk annesi bıçaklanarak öldürüldü

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma