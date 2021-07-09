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Balık adamlar Gökpınar Gölü'nde dip temizliği yaptı

09 Temmuz 2021 Cuma 15:02
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Balık adamlar Gökpınar Gölü'nde dip temizliği yaptı

SİVAS - Sivas'ın Gürün ilçesindeki Gökpınar Gölü'nde İl AFAD ve Sivas Sualtı ve Su Üstü Arama Kurtarma (AKEM) ekipleri dip temizliği yaptı.

Gürün’deki, gün ışığını en derin noktasına kadar yansıtan, berrak suyu ve turkuaz mavisi görünümüyle 'doğal akvaryum' olarak da adlandırılan Gökpınar Gölü'nde AFAD dalgıçları çalışma yaptı. Sivas Valiliği koordinesinde gerçekleştirilen su altı temizliği iki gün sürdü. Önemli bitki ve doğa alanı olan Gökpınar'ın, 1475 rakımda ve 10 metre derinlikteki sularına dalış yapan balık adamlar, yaklaşık 20 yıldır düzenli olarak temizledikleri gölde ve çevresinde zararlı olabilecek atıkları ve yosunları bertaraf etti.

Yüksek irtifa nedeniyle Türkiye'de dalış sporunun en rahat öğrenileceği yerlerden biri olan ve her mevsim 11 derecelik su sıcaklığı ile göze çarpan göldeki temizliğe AFAD İl Müdürlüğü’nden 5, AKEM ekibinden 4 balık adam katıldı.

‘Hassas korunacak alan’ olarak tescil edilen Gökpınar Gölü'nde bir süre önce de Sivas Valiliği himayelerinde bölgenin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla mevcut doğal dokunun korunarak, yeşil alanların artırılması amacıyla çalışma yapılmıştı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Balık AdamlarGökpınar GölüDip Temizliği
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