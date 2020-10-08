Baksı Müze’sinde ‘maske’ sergisi

Kent merkezine 45 kilometre uzaklıktaki Bayraktar köyünde akademisyen Prof. Dr. Hüsamettin Koçan tarafından 2010 yılında kurulan ve mimari yapısının yanı sıra konumu itibarıyla 'sıra dışı müze' olarak ünlenen Baksı Müzesi, 'Maske/Çağrışımlar' adlı sergiye ev sahipliği yapıyor. Müzede, 20 sanatçı ve tasarımcının, koronavirüsle mücadelede önem taşıyan maskeleri yorumladıkları eserler, sergileniyor. Baksı Müzesi’nin kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan, Feride Çelik, Banu Çarmıklı ve Özlem Yalım'dan oluşan sanat kurulunun şekillendirdiği sergide; sanatçı ve tasarımcıların farklı yorumlarıyla sanat eserine çevirdiği maskeler, ziyaretçilerinin de ilgi odağı oluyor. Müzenin resmi internet sitesinden çevrimiçi de izlenebilen sergide; 20 sanatçı ve tasarımcının maskeyi yorumladıkları eserler yer alıyor.

'MASKEYİ FARKLI YORUMLADIK'

Müze Sorumlusu Burcu Gülhan, "Maske sergimizin amacı, gündelik hayatımızda şu anda en önemli figürlerden biri olan maskenin 20 farklı sanatçı ve tasarımcı da farklı bir dışavurumla çağrışımlarıdır. Birçoğumuzun artık hayatının bir parçası olan maskeyi farklı yorumlayarak, izleyicilerimizde yeni çağrışımlara ve yeni sorulara sebep olmak istedik. Sergimiz online olarak da web sitemizden ziyaret edilebiliyor. 2021 mayıs ayına kadar sergimiz açık olacak, herkesi bekliyoruz" dedi.

'HERKESİN GELİP GÖRMESİNİ TAVSİYE EDİYORUM'

Ziyarete geldiği müzeyi çok beğendiğini söyleyen Öznur Aktaş da, "Maske sergisini çok güzel buldum. Bu süreçte böyle bir serginin olması bence çok güzel ve herkesin gelip görmesini tavsiye ediyorum. Yaratıcılık bakımından ve eserlerin işlenişi bakımından sergi çok hoşuma gitti, o yüzden başarılı buldum" diye konuştu.

BAKSI MÜZESİ

Baksı Müzesi, Bayburt’un 45 kilometre dışında, Çoruh Vadisi’ne bakan bir tepenin üzerinde kurulu. Eski adıyla Baksı, bugünkü adıyla Bayraktar köyünde kurulan sıra dışı müze, çağdaş sanat ve geleneksel el sanatlarına aynı çatı altında yan yana, iç içe yer veriyor. Sergi salonları, depo müze, atölyeler, konferans salonu, kütüphane ve konukevi ile 40 dönümlük bir araziye yayılan Baksı Müzesi, Bayburt doğumlu sanatçı ve akademisyen Prof. Dr. Hüsamettin Koçan’ın bireysel düşü olarak 2000 yılında filizlendi. Bu fikri hayata geçirmek amacıyla 2005 yılında Baksı Kültür Sanat Vakfı kuruldu. Müze, başta sanatçılar olmak üzere çok sayıda gönüllünün katkısıyla yıllar içinde gerçek bir toplumsal projeye dönüştü. Müze, Avrupa Konseyi'nin 2014 yılı Müze Ödülü'nü aldı.