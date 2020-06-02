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Baklavayı Gaziantepliler 'fıstıklı', Adıyamanlılar 'cevizli' seviyor

Gaziantep'te imal edildikten sonra dünyaya yayılan baklava; tadı ile damaklarda unutulmaz lezzet bırakıyor.

02 Haziran 2020 Salı 09:17
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Baklavayı Gaziantepliler 'fıstıklı', Adıyamanlılar 'cevizli' seviyor

Son zamanlarda baklavanın fıstıklı mı yoksa cevizli mi olacağı yönündeki tartışmalara Gaziantepliler, 'fıstıksız baklava olmaz' yanıtını verirken, üretim ve tüketiminin cevizli olarak yapıldığı Adıyaman'da ise vatandaşlar baklavanın 'hile' katılmadan yapıldığı ve daha ekonomik olduğu için cevizli olacağını ifade ediyor. Gaziantepli ustalar, baklavanın olmazsa olmazının fıstık olduğuna dikkat çekerken, ceviz veya fındıkla yapılan baklavanın aynı tadı vermesinin mümkün olmadığını söyledi.

Gaziantep'in meşhur ve vazgeçilmez lezzetlerinden olan baklavanın son yıllarda daha ekonomik olması için cevizle yapılmasına başlandı. Bir süre sonra vatandaşlar arasında, baklavanın antep fıstıklı mı, yoksa cevizli mi olacağı ile ilgili tartışma başladı. Baklavanın aslının antepfıstıklı olduğunu savunanlar kadar, asıl tadın ceviz olduğunu savununlar da oldu. Gaziantep'te tercih edilmeyen cevizli baklavanın en çok tüketildiği kentlerin başında ise Gaziantep'in komşusu olan Adıyaman yer alıyor. Gaziantepli ustalar ise baklavanın olmazsa olmazının fıstık olduğuna dikkat çekerken, ceviz veya fındıkla yapılan baklavanın aynı tadı vermesinin mümkün olmadığını söylüyor.

'FISTIK' BAKLAVANIN OLMAZSA OLMAZIDIR

UNESCO'nun Gastronomi dalında 'Yaratıcı Şehirler Ağı'nda yer alan Gaziantep'in simgesi olan fıstık ile üretilen baklava kentin vazgeçilmez lezzetlerinin başında geliyor. Güneydoğu Anadolu Aşçılar ve Pastacılar Federasyonu Başkanı Bahattin Sökmen, baklavanın fıstıksız olamayacağını söyledi. Fıstığın baklavanın olmazsa olmazı olduğuna dikkat çeken Sökmen, fıstık dışındaki ceviz veya fındıkla yapılan baklavanın ise Antepfıstığı ile yapılan baklava gibi olamayacağını kaydetti.

'FISTIK OLMAYAN BAKLAVA GAZİANTEP'TE TÜKETİLMEZ'

Bahattin Sökmen, Gaziantep'te içinde fıstık yerine başka bir ürünün bulunduğu baklavanın üretilemeyeceği gibi tüketilemeyeceğini söyledi. Gaziantep'te ustaların fıstıklı olarak yaptıkları baklavayı vatandaşın da böyle tükettiğini belirten Sökmen, "Fıstık Gaziantep'imizin milli değeridir. Gaziantep'te baklava mutlaka fıstıklı olması gerekiyor. Osmanlı döneminde baklava yapıldığında önce cevizli olarak yapılmaya başlamıştır. Ancak sonrasında fıstıklı olarak evrilmiştir. Tabi bu damak tadına göre değişen bir konu. Her yöremizin kendine özgü bir damak tadı vardır. Karadeniz'de fındıklı diğer yerlerde cevizli baklava yapılıyor. Ama fıstık baklavasız, baklava fıstıksız olmaz ve Gaziantep'te baklava fıstıklı olarak üretilir ve tüketilir" diye konuştu.

Kentte üretilen şerbetli tatlılara da ceviz konulmadığını aktaran Sökmen, cevizli baklavayı sadece nadiren gelen sipariş üzerine yaptıklarını ifade etti.

VATANDAŞIN TERCİHİ DE FISTIKLI BAKLAVA

Öte yandan Gaziantep'teki vatandaşlar, baklavayı fıstıksız düşünemeyeceklerini söyledi. Cevizli baklavanın tadına dahi bakmadıklarını ve bakmayı düşünmediklerini anlatan bir vatandaş, "Baklava denilince akla fıstık gelir. Fıstık olmayan baklava düşünemiyoruz. Gaziantep'te cevizli baklava yapan yok yapsa da satamaz. Çünkü kimse cevizli baklavanın tadına bile bakmaz. Fıstıkla yapılan baklavadır, ceviz veya fındık ile yapılan sadece baklavaya benzetilmiş tatlı olur" dedi.

ADIYAMANLI USTALAR: 'CEVİZLİ BAKLAVADA HİLE YOK'

Adıyaman'da ise genellikle cevizli baklava tüketiliyor. Gaziantep'e komşu olan Adıyaman'da ustalar cevizli baklavanın ekonomik olduğu için kentte daha çok talep gördüğünü, cevizli baklava üretiminde hile yapmanın neredeyse imkansız olduğuna dikkat çekti. Adıyaman'da yıllardır pastane işleten ve cevizli baklava yapan Mehmet Özdemir, Gaziantep baklavasının fıstıklı olarak yapıldığını ve art niyetli işletmelerin ucuza mal etmek için katkı maddesi ile kalitesiz üretim yaptığını ifade etti. Fıstık yerine bezelye veya boyalı katkı maddeleri ile fıstık görünümlü baklava üretildiğini, Adıyaman'da ise cevizli baklavanın hilesiz olarak vatandaşa sunulduğunu anlatan Özdemir, "Cevizle ilgili hile yapmak mümkün değil. Çünkü ceviz görünümünü oluşturmak veya cevizi andıran katkı maddesi ile baklava yapmak imkansız. Cevizin daha ucuz olması ve kolay bulunması nedeniyle tercihimizi bu yönde kullanıyoruz. Ekonomik olması ve güzel tadı nedeniyle vatandaşlarımız da cevizli baklavayı tercih ediyor. İsteyen olur diye fıstıklı baklava satıyoruz ama üretimimiz cevizli baklava ve talep çok fazla" diye konuştu.

Adıyamanlı vatandaşlar da tercihlerini fıstıklı yerine cevizli baklavadan yana kullandıklarını ifade etti. Cevizli baklavanın hem uygun hem de tat olarak fıstıklı baklavadan daha güzel olduğunu ifade eden bir vatandaş da, "Fıstıklı baklava hem pahalı hem de içinde ne olduğu konusunda sürekli tedirginlik yaşıyoruz. Cevizli baklava hem ucuz hem güzel. Bu nedenle bizim için baklava en güzel cevizle yapılanıdır" dedi.

Adıyamanlı ustalar ve vatandaşlar fıstıklı baklavayı ise güvenilen ve tanınan işletmelerden alarak yediklerini kaydetti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
GaziantepAdıyamanBaklavaFıstıkCeviz
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