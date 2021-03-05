Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 7
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1538
ALTIN
410.728
DOLAR
7.5184
STERLİN
10.4512
EURO
8.9891
Ankara'da 124 adet kamu konutu ihaleyle satışa çıkarılıyor
Ankara'da 124 adet kamu...
Aydın-Denizli Otoyolu Projesi Yapım Dönemi Müşavirlik Hizmeti Alınacak
Aydın-Denizli Otoyolu Projesi Yapım...
Adalet Bakanlığı 1287 temizlik personel alımı yapacak
Adalet Bakanlığı 1287 temizlik...
Hasan Kalyoncu Üniversitesi 11 öğretim üyesi alacak
Hasan Kalyoncu Üniversitesi 11...
11 adet konut alanı imarlı arsa ihaleyle satılacak
11 adet konut alanı...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bakkallar hem zincir hem sanal marketlere karşı mücadele veriyor

GAZİANTEP Bakkallar Odası Başkanı Vakkas Katırlı, mahallelerin 'bakkal amca' olarak tanımladığı esnafın, zincir marketlerin ardından şimdi de sanal marketlere karşı mücadele verdiğini söyledi. 10 yıl önce 7 bin bakkalın bulunduğu kentte bu sayının 3 bin 600'e düştüğünü anlatan Katırlı, vatandaşlardan bakkal amcaların yok olmaması için mahallelerindeki bakkallardan alışveriş yapmasını istedi.

05 Mart 2021 Cuma 09:40
3 Okunma
Bakkallar hem zincir hem sanal marketlere karşı mücadele veriyor

AVM'lerin, zincir marketlerin ve özellikle de pandemi döneminde sayıları hızla artan sanal marketlerin etkisi ile bakkal esnafı zor bir süreç yaşıyor. Son yıllarda bakkal sayılarının yüzde 100 düşüş göstermesiyle bir mesleğin yok olma aşamasında olduğuna dikkat çeken Bakkallar Odası Başkanı Vakkas Katırlı ve bakkal esnafı, alışverişlerin yerel esnaftan yapılması yönünde çağrıda bulundu.

Bakkallar Odası Başkanı Vakkas Katırlı, bakkal sayısının son yıllarda hızlı bir düşüş göstererek şehir genelindeki sayılarının 7 bin civarından 3 bin 600'lere kadar gerilediğini söyledi. Bu düşüşte AVM'lerin, zincir marketlerin ve son dönemlerde sayıları hızla artan sanal marketlerin etkili olduğunu belirten Katırlı, "Bakkal esnafı sayımız her geçen gün azalıyor. Kapanan bakkal esnaflarımızın yerine yenileri açılsa da mesleğimiz gün geçtikçe kan kaybediyor. Bakkal üye sayımız önceki yıllarda 7 bin civarlarındaydı. Şimdi bakkal üye sayımız 3 bin 600'lere kadar düştü. Pandemi sürecinde özellikle sanal marketler hızlı bir çoğalma gerçekleştirdi. Bakkal esnafı müşterilerini hiç kırmaz. Geldiklerinde veresiye ne isterse veririz. Ancak bakkal esnafımızın AVM'lere, zincir marketlere ve son zamanlarda artan sanal marketlere karşı dayanacak gücü kalmadı" dedi.

'ÇOCUKLARA BAKKAL AMCA SEVGİSİNİ AŞILAMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Vakkas Katırlı, bakkal kültürünü yaşatmak ve özellikle de çocuklarda bakkal amca sevgisi oluşturmak istediklerini söyledi. Katırlı, bakkal amcaların vatandaşın garantisi olduğunu ve veresiye alışveriş dışında yeri geldiğinde mahalle sakinlerine borç para dahi verdiklerini söyleyerek şu ifadelere yer verdi:

"Bakkal kültürünü yaşatmak istiyoruz. Bunun için de mesire alanlarında, okullarda ve halkın yoğun olduğu yerlerde balon yaptırıp dağıtıyoruz. Bahar şenlikleri düzenliyoruz. Balonları küçük çocuklara vererek bakkalları gündemde tutup bakkallarımızı sevecen bir hale getiriyoruz. Herkes küçükken bakkaldan yaptığı alışverişleri hatırlar. Bakkal amca alışverişte ya bir çiklet hediye eder ya bir çikolata hediye eder. Çünkü biz o çocukları birer evladımız gibi görürüz. Bakkal amcanın yaşatılması lazım."

'SANAL MARKETLERİN YAYGINLAŞMASI BİZİ ÖZELLİKLE ETKİLEDİ'

Selimiye Mahallesi'nde bakkal esnafı Enes Altın, bakkalların, AVM'lerin ve zincir marketlerin ardından sayıları özellikle pandemi döneminde hızla artan sanal marketlere karşı da mücadele verdiğini söyledi. Küçük esnafa sahip çıkılması gerektiğini söyleyen Altın, "Sanal marketler, zincir marketler çoğalsa da biz de bakkal esnafı olarak kalite çıtamızı düşürmeden müşterilerimizin ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz. Sanal marketler özellikle pandemi sürecinde bizleri çok fazla etkilemeye başladı. Pandemi öncesinde bir şekilde işler dönüyordu. Şimdi kimse evinden çıkamıyor. İşletmelerimiz kapalı. Sanal marketler müşterinin kapısına kadar ürün getiriyor. Sanal marketlerin etkisi ile şu anda müşteriler bakkallardan sadece temel günlük ihtiyaçları alıyor. Hiçbir müşterimizi geri çevirmiyoruz. Veresiye veriyoruz, durumlarını idare ediyoruz. Hiçbir sanal market ya da zincir market borca ürün vermez" şeklinde konuştu.

'BAKKAL KÜLTÜRÜNÜN YAŞATILMASI GEREKİYOR'

Bakkal kültürünün yaşatılması gerektiğini söyleyerek tüm alışverişlerini yerel esnaf olan bakkallardan gerçekleştirdiğini söyleyen Selimiye Mahallesi sakinlerinden Hüseyin Sultan, "Alışverişlerimizi mahalle bakkallarımızdan yapıyoruz. Süpermarketlere gitmiyoruz. Zaten fiyatlar hemen hemen aynı. Yeri geliyor paramız olmuyor mahalle bakkalımız veresiye veriyor. Yeri geliyor bize borç para verdiği bile oluyor. Hiçbir marketten ya da sanal marketten paran olmadan alışveriş yapamazsın. Bakkal kültürünün yaşatılması gerekiyor" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BakkalMarketKoronavirüsPandemiAVM
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Teknolojik serada yıllık 450 bin ton muz üretimi
Teknolojik serada yıllık 450 bin ton muz üretimi
Atatürk'ün Antalya'daki orijinal fotoğrafı
Atatürk'ün Antalya'daki orijinal fotoğrafı
Ankara merkezli 7 ilde FETÖ soruşturması
Ankara merkezli 7 ilde FETÖ soruşturması
RESİM-İŞ ÖĞRENCİLERİNDEN ÖDÜLLERE AMBARGO.
RESİM-İŞ ÖĞRENCİLERİNDEN ÖDÜLLERE AMBARGO.
HAYIRSEVER İŞADAMININ ÇOCUKLARINDAN BUÜ’NE TAM TEŞEKKÜLLÜ LABORATUVAR BİNASI…
HAYIRSEVER İŞADAMININ ÇOCUKLARINDAN BUÜ’NE TAM TEŞEKKÜLLÜ LABORATUVAR BİNASI…
Zonguldak Valisi Tutulmaz: Mutasyonlu virüs 50'nin üzerinde ve her geçen gün artıyor
Zonguldak Valisi Tutulmaz: Mutasyonlu virüs 50'nin üzerinde ve her geçen gün artıyor
Kayseri Valisinden uyarı: Kritik noktadayız
Kayseri Valisinden uyarı: Kritik noktadayız
Yediemin otoparklarında çürümeye terk edildi
Yediemin otoparklarında çürümeye terk edildi
Tarlada bulduğu gök taşını 180 bin dolara sattı
Tarlada bulduğu gök taşını 180 bin dolara sattı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma